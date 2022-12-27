Шахтер нашел замену Матвиенко в хорватской Истре 1961

Донецкий «Шахтер» является фаворитом в борьбе за право подписать 19-летнего центрального защитника «Истры 1961» и молодежной сборной Хорватии Мауро Перковича.

«Горняки» не являются единственным клубом, который претендует на Перковича. Также интерес к молодому хорвату проявляют итальянские «Верона», «Торино», «Салернитана», «Болонья» и «Удинезе».

Левоногий центрбек в октябре продлил контракт со своим нынешним клубом до 30 июня 2026 года, из-за чего потенциальному покупателю придется выложить немалую сумму за футболиста.

Оценочная стоимость Перковича на портале Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

Мауро Перкович является воспитанником «Истры 1961», за которую провел 46 матчей (3 гола, 1 ассист). Также на счету центрбека 2 поединка за сборную Хорватии U-21.

Ранее в СМИ сообщалось, что в зимнее трансферное окно «Шахтер» может покинуть основной левоногий центрбек команды Николай Матвиенко, интерес к которому проявляет английский «Брайтон».