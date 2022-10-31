Де Дзерби намерен подписать Матвиенко в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби хочет подписать защитника «Шахтера» Николая Матвиенко.

Специалист заинтересован в том, чтобы переход состоялся в январе 2023 года.

Сумма перехода оценивается в 20 миллионов евро.

Сообщается также, что возможность трансфера 26-летнего центрбека также рассматривали «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Ранее сообщалось, что Матвиенко мог перейти в Аякс летом 2022 года.