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  4. Де Дзерби намерен подписать Матвиенко в зимнее трансферное окно
Англия
31 октября 2022, 11:45 | Обновлено 31 октября 2022, 12:18
1023
3

Де Дзерби намерен подписать Матвиенко в зимнее трансферное окно

Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро

31 октября 2022, 11:45 | Обновлено 31 октября 2022, 12:18
1023
3
Де Дзерби намерен подписать Матвиенко в зимнее трансферное окно
Instagram. Николай Матвиенко

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби хочет подписать защитника «Шахтера» Николая Матвиенко.

Специалист заинтересован в том, чтобы переход состоялся в январе 2023 года.

Сумма перехода оценивается в 20 миллионов евро.

Сообщается также, что возможность трансфера 26-летнего центрбека также рассматривали «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Ранее сообщалось, что Матвиенко мог перейти в Аякс летом 2022 года.

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Брайтон Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Николай Матвиенко Роберто Де Дзерби
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Источник The Athletic
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Remark
только полный ... в такую утку поверит. 
Лучше запускайте новости почему Реал, Барса, МС и т.д. пока не готовы купить Мудрика) 
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0
123455432
треба продавати
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0
Gargantua
для Брайтона дороговато
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-2
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