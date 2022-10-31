Англия31 октября 2022, 11:45 | Обновлено 31 октября 2022, 12:18
1023
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Де Дзерби намерен подписать Матвиенко в зимнее трансферное окно
Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро
31 октября 2022, 11:45 | Обновлено 31 октября 2022, 12:18
1023
3
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби хочет подписать защитника «Шахтера» Николая Матвиенко.
Специалист заинтересован в том, чтобы переход состоялся в январе 2023 года.
Сумма перехода оценивается в 20 миллионов евро.
Сообщается также, что возможность трансфера 26-летнего центрбека также рассматривали «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Ранее сообщалось, что Матвиенко мог перейти в Аякс летом 2022 года.
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