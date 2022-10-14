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  4. Источник: Матвиенко был близок к переходу в Аякс
Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 23:36 |
480
1

Источник: Матвиенко был близок к переходу в Аякс

Трансфер защитника «Шахтера» и сборной Украины сорвался из-за неизвестных причин

14 октября 2022, 23:36 |
480
1
Источник: Матвиенко был близок к переходу в Аякс
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко мог продолжить карьеру в «Аяксе».

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что 36-кратный чемпион Нидерландов интересовался игроком в летнее трансферное окно.

Причина несостоявшегося трансферы не называется.

Также летом игроком интересовалась испанская «Мальорка».

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Источник Циганик LIVE
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NachoBarbero
Яка нахер Мальорка, чувак грає в Лізі Чемпіонів, на Мальорку тільки відпочивати можна їхати, але не грати там в ногом"яч
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