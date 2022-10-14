Украина. Премьер лига14 октября 2022, 23:36 |
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Источник: Матвиенко был близок к переходу в Аякс
Трансфер защитника «Шахтера» и сборной Украины сорвался из-за неизвестных причин
14 октября 2022, 23:36 |
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Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко мог продолжить карьеру в «Аяксе».
Журналист Игорь Цыганык сообщил, что 36-кратный чемпион Нидерландов интересовался игроком в летнее трансферное окно.
Причина несостоявшегося трансферы не называется.
Также летом игроком интересовалась испанская «Мальорка».
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