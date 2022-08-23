Стали известны намерения Мальорки в вопросе трансфера Матвиенко

Как сообщалось несколько дней назад, испанская «Мальорка» работает над вопросом трансфера центрального защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко.

Для «островитян» кандидатура Матвиенко является приоритетной в вопросе кадрового усиления команды.

«Мальорка» рассчитывает договориться с «Шахтером» об аренде Матвиенко с правом выкупа, однако этот клуб далеко не единственный, кто проявляет интерес к персоне украинца.

Если заполучить Матвиенко «Мальорке» не удастся, то в клубе имеют резервный вариант – 22-летнего центрбека «Вильярреала» Хорхе Куэнку.

В средине июля СМИ сообщали, что интерес к Матвиенко возобновил лондонский «Арсенал».