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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 10:11 |
1352
0

Стали известны намерения Мальорки в вопросе трансфера Матвиенко

Испанский клуб считает кандидатуру украинца приоритетной, но не исключительной

23 августа 2022, 10:11 |
1352
0
Стали известны намерения Мальорки в вопросе трансфера Матвиенко
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Как сообщалось несколько дней назад, испанская «Мальорка» работает над вопросом трансфера центрального защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко.

Для «островитян» кандидатура Матвиенко является приоритетной в вопросе кадрового усиления команды.

«Мальорка» рассчитывает договориться с «Шахтером» об аренде Матвиенко с правом выкупа, однако этот клуб далеко не единственный, кто проявляет интерес к персоне украинца.

Если заполучить Матвиенко «Мальорке» не удастся, то в клубе имеют резервный вариант – 22-летнего центрбека «Вильярреала» Хорхе Куэнку.

В средине июля СМИ сообщали, что интерес к Матвиенко возобновил лондонский «Арсенал».

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Источник Mundo Deportivo
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