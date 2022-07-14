Арсенал снова заинтересовался Матвиенко

«Арсенал» снова обратил свое внимание на защитника «Шахтера» Николая Матвиенко. Об эом сообщают английские СМИ.

Приоритетным вариантом усиления защиты для «Канониров» был Лисандро Мартинес из «Аякса», однако борьбу за него выиграл «Манчестер Юнайтед». Матвиенко – в шорт-листе альтернатив Мартинесу для «Арсенала».

Что интересно, сам «Аякс» также интересуется Матвиенко в качестве замены Мартинесу.