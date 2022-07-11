Источник: Аякс нацелился на двух украинских игроков
Один из них – Николай Матвиенко
Амстердамский «Аякс» может нынешним летом подписать двух украинских футболистов. Об этом сообщает известный комментатор Виктор Вацко.
Один из них – это защитник «Шахтера» Николай Матвиенко. В «Аяксе» в нем видят замену Лисандро Мартинесу, который может быть продан в АПЛ.
Также «Аякс» рассматривает возможность подписания украинского голкипера, имя которого не называется. Ранее голкипер «Аякса» Андре Онана перешел в «Интер» на правах свободного агента.
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