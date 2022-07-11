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  4. Источник: Аякс нацелился на двух украинских игроков
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 20:30 |
2381
1

Источник: Аякс нацелился на двух украинских игроков

Один из них – Николай Матвиенко

11 июля 2022, 20:30 |
2381
1
Источник: Аякс нацелился на двух украинских игроков
УАФ. Николай Матвиенко

Амстердамский «Аякс» может нынешним летом подписать двух украинских футболистов. Об этом сообщает известный комментатор Виктор Вацко.

Один из них – это защитник «Шахтера» Николай Матвиенко. В «Аяксе» в нем видят замену Лисандро Мартинесу, который может быть продан в АПЛ.

Также «Аякс» рассматривает возможность подписания украинского голкипера, имя которого не называется. Ранее голкипер «Аякса» Андре Онана перешел в «Интер» на правах свободного агента.

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Источник Вацко Live
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