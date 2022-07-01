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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал голкипера Аякса
Италия
01 июля 2022, 19:16 |
296
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал голкипера Аякса

Андре Онана перешел на правах свободного агента

01 июля 2022, 19:16 |
296
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал голкипера Аякса
ФК Интер

«Интер» официально сообщил о подписании голкипера «Аякса» Андре Онана. Условия контракта не сообщаются.

Онана перешел в «Интер» на правах свободного агента. Цвета «Аякса» 26-летний камерунец защищал с 2015 года.

Вчера «Интер» объявил о подписании полузащитника «Эмполи» Кристьяна Асллани.

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Источник ФК Интер
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