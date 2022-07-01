ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал голкипера Аякса

«Интер» официально сообщил о подписании голкипера «Аякса» Андре Онана. Условия контракта не сообщаются.

Онана перешел в «Интер» на правах свободного агента. Цвета «Аякса» 26-летний камерунец защищал с 2015 года.

Вчера «Интер» объявил о подписании полузащитника «Эмполи» Кристьяна Асллани.