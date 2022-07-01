Италия01 июля 2022, 19:16 |
296
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал голкипера Аякса
Андре Онана перешел на правах свободного агента
01 июля 2022, 19:16 |
296
0
«Интер» официально сообщил о подписании голкипера «Аякса» Андре Онана. Условия контракта не сообщаются.
Онана перешел в «Интер» на правах свободного агента. Цвета «Аякса» 26-летний камерунец защищал с 2015 года.
Вчера «Интер» объявил о подписании полузащитника «Эмполи» Кристьяна Асллани.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 01 июля 2022, 06:23 0
Ракеты попали в многоэтажку и базу отдыха в Белгород-Днестровском районе
Футбол | 01 июля 2022, 18:31 0
Стороны договорились о продлении сотрудничества
Теннис | 01.07.2022, 15:10
Футбол | 01.07.2022, 15:19
Футбол | 01.07.2022, 05:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.06.2022, 04:39 4
29.06.2022, 17:13 23
30.06.2022, 15:13 3
30.06.2022, 03:50
01.07.2022, 01:05 8
29.06.2022, 17:45
01.07.2022, 03:35
29.06.2022, 19:40 4