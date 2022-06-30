ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал албанского футболиста, второй раз в истории

Албанский хавбек Кристьян Асллани перешел из «Эмполи» в «Интер».

Условия контракта не обнародованы. Асллани стал вторым албанским игроком в истории «Интера», первым был Рэй Манай.

В минувшем сезоне Сер 20-летний футболист за «Эмполи» сыграл 26 матчей и забил 1 гол.