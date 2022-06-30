Италия30 июня 2022, 21:36 | Обновлено 30 июня 2022, 22:03
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ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал албанского футболиста, второй раз в истории
20-летний лбанский хавбек Кристьян Асллани перешел из «Эмполи» в «Интер»
30 июня 2022, 21:36 | Обновлено 30 июня 2022, 22:03
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Албанский хавбек Кристьян Асллани перешел из «Эмполи» в «Интер».
Условия контракта не обнародованы. Асллани стал вторым албанским игроком в истории «Интера», первым был Рэй Манай.
В минувшем сезоне Сер 20-летний футболист за «Эмполи» сыграл 26 матчей и забил 1 гол.
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