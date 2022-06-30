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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал албанского футболиста, второй раз в истории
Италия
30 июня 2022, 21:36 | Обновлено 30 июня 2022, 22:03
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ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал албанского футболиста, второй раз в истории

20-летний лбанский хавбек Кристьян Асллани перешел из «Эмполи» в «Интер»

30 июня 2022, 21:36 | Обновлено 30 июня 2022, 22:03
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ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал албанского футболиста, второй раз в истории

Албанский хавбек Кристьян Асллани перешел из «Эмполи» в «Интер».

Условия контракта не обнародованы. Асллани стал вторым албанским игроком в истории «Интера», первым был Рэй Манай.

В минувшем сезоне Сер 20-летний футболист за «Эмполи» сыграл 26 матчей и забил 1 гол. 

 

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Источник Sport.ua
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