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Украина. Премьер лига
20 августа 2022, 21:50 |
2760
8

Испанский клуб работает над трансфером Матвиенко

Защитник «Шахтера» может продолжить карьеру в «Мальорке»

20 августа 2022, 21:50 |
2760
8
Испанский клуб работает над трансфером Матвиенко
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Испанский клуб «Мальорка» работает над трансфером защитника донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

«Мальорка» одновременно работает в двух направлениях, пытаясь договориться и с «Шахтером», и с самим игроком по поводу условий личного контракта. Осуществить сделку будет непросто, поскольку Матвиенко является ключевым игроком для «Шахтера».

Контракт Матвиенко с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость 26-летнего украинца оценивается в 11 миллионов евро.

«Мальорка» в прошлом сезоне Ла Лиги финишировала на 16-м месте.

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Источник: Шахтер работает над трансфером Петряка
Мальорка Шахтер Донецк Николай Матвиенко трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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Комментарии 8
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maxno
Только работают но не хотят покупать. 
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0
Tasha19
А ще не так давно ним Арсенал цікавився...
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0
avk2307
Это ближе к теме, но Шахтер сейчас своего единственного способного защитника не продаст. То ли дело в прошлом году говорили про Арсенал, но те к сожалению не знали что интересуются
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-1
Сергей П
Яка нафіг Мальорка? Це не клуб для Матвієнка, краще в Шахтарі залишатися  
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-1
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Calm
Земноводна черкаська, вилазь ... Давай про мову, агента і іншу нудотню
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-1
anacreon
Не вірю, що Матвієнко комусь потрібен. Але звісно будемо вболівати, аби виявилося правдою. Не проти, аби глорити Мальорку і щоб в Ла Лізі був українець. Пік карь'єри пройшов, тепер Матвієнко рухається до своєї футбольної пенсії. Дай йому пограти в Європі, Шахтар. Дивовижна здатність в Шахтаря портити кар'єри своїм українським футболістам, відмовляючись їх продавати.
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-2
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