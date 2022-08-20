Испанский клуб работает над трансфером Матвиенко

Испанский клуб «Мальорка» работает над трансфером защитника донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

«Мальорка» одновременно работает в двух направлениях, пытаясь договориться и с «Шахтером», и с самим игроком по поводу условий личного контракта. Осуществить сделку будет непросто, поскольку Матвиенко является ключевым игроком для «Шахтера».

Контракт Матвиенко с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость 26-летнего украинца оценивается в 11 миллионов евро.

«Мальорка» в прошлом сезоне Ла Лиги финишировала на 16-м месте.