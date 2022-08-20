Испанский клуб работает над трансфером Матвиенко
Защитник «Шахтера» может продолжить карьеру в «Мальорке»
Испанский клуб «Мальорка» работает над трансфером защитника донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
«Мальорка» одновременно работает в двух направлениях, пытаясь договориться и с «Шахтером», и с самим игроком по поводу условий личного контракта. Осуществить сделку будет непросто, поскольку Матвиенко является ключевым игроком для «Шахтера».
Контракт Матвиенко с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость 26-летнего украинца оценивается в 11 миллионов евро.
«Мальорка» в прошлом сезоне Ла Лиги финишировала на 16-м месте.
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