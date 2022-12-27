С одним Роналду разобрались. Португалец будет выступать за Реал

Сын звездного португальского футболиста Криштиану Роналду вернулся в академию мадридского футбольного клуба «Реал».

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Эду Корнаго:

«Реал Мадрид снова принимает старшего сына Криштиану Роналду в свою академию. Парень забил 50 голов в 20 играх за команду U-14».

Отметим, что Криштиану-младший играл в академиях «Реала», «Ювентуса» и «МЮ», когда за взрослые команды этих клубов выступал его отец.

Сейчас Роналду находится без клуба, но сообщается, что саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» уже запланировал медосмотор для португальца.