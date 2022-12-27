С одним Роналду разобрались. Португалец будет выступать за Реал
Криштиану Роналду-младший вернулся в академию мадридского клуба
Сын звездного португальского футболиста Криштиану Роналду вернулся в академию мадридского футбольного клуба «Реал».
Об этом в своем Twitter сообщил журналист Эду Корнаго:
«Реал Мадрид снова принимает старшего сына Криштиану Роналду в свою академию. Парень забил 50 голов в 20 играх за команду U-14».
Отметим, что Криштиану-младший играл в академиях «Реала», «Ювентуса» и «МЮ», когда за взрослые команды этих клубов выступал его отец.
Сейчас Роналду находится без клуба, но сообщается, что саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» уже запланировал медосмотор для португальца.
🤝El Real Madrid vuelve a incorporar a su cantera al hijo mayor de Cristiano Ronaldo— Edu Cornago (@educornago) December 27, 2022
⚽️El bichito lleva más de 50 goles en 20 partidos en la sub-14 pic.twitter.com/cpTRqBJmHZ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-наставник национальной команды год назад был готов возглавить национальную сборную
Украинский боксер не верит, что его соотечественнику удастся победить Цыганского короля