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Испания
27 декабря 2022, 20:35 | Обновлено 27 декабря 2022, 20:45
6755
0

С одним Роналду разобрались. Португалец будет выступать за Реал

Криштиану Роналду-младший вернулся в академию мадридского клуба

27 декабря 2022, 20:35 | Обновлено 27 декабря 2022, 20:45
6755
0
С одним Роналду разобрались. Португалец будет выступать за Реал
Twitter. Криштиану Роналду-младший

Сын звездного португальского футболиста Криштиану Роналду вернулся в академию мадридского футбольного клуба «Реал».

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Эду Корнаго:

«Реал Мадрид снова принимает старшего сына Криштиану Роналду в свою академию. Парень забил 50 голов в 20 играх за команду U-14».

Отметим, что Криштиану-младший играл в академиях «Реала», «Ювентуса» и «МЮ», когда за взрослые команды этих клубов выступал его отец.

Сейчас Роналду находится без клуба, но сообщается, что саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» уже запланировал медосмотор для португальца.

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Источник Sport.ua
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