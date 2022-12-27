ПСВ рассматривает возможность подписания Цыганкова

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

По информации источника, 25-летний украинский вингер является кандидатом на замену Коди Гакпо, который переходит в «Ливерпуль».

Помимо Цыганкова, ПСВ рассматривает возможность подписания Йеспера Карлссона из АЗ. У обоих кандидатов высокая трансферная стоимость.

С продажи Гакпо ПСВ выручит около 50 млн евро. Transfermarkt оценивает Цыганкова в 22 млн евро, его контракт с «Динамо» рассчитан до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Цыганков не захотел подписывать новый контракт с «Динамо».