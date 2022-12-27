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27 декабря 2022, 11:15 |
389
0

ПСВ рассматривает возможность подписания Цыганкова

Вингер «Динамо» – один из кандидатов на замену Гакпо

27 декабря 2022, 11:15 |
389
0
ПСВ рассматривает возможность подписания Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

По информации источника, 25-летний украинский вингер является кандидатом на замену Коди Гакпо, который переходит в «Ливерпуль».

Помимо Цыганкова, ПСВ рассматривает возможность подписания Йеспера Карлссона из АЗ. У обоих кандидатов высокая трансферная стоимость.

С продажи Гакпо ПСВ выручит около 50 млн евро. Transfermarkt оценивает Цыганкова в 22 млн евро, его контракт с «Динамо» рассчитан до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Цыганков не захотел подписывать новый контракт с «Динамо».

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Источник De Telegraaf
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