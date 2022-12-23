Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо

Переговоры руководства «Динамо» с агентами Виктора Цыганкова не привели к подписанию нового контракта игрока с клубом. С большой долей вероятности футболист покинет столичную команду в ближайшие полгода. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside»



«Переговоры «Суркисы/Цыганковы/Пере» (Пере – брат Пепа Гвардиолы из агентства SEG - прим.) привели к ожидаемому результату. Т.е. ни к чему не привели. Теперь выхода для клуба ровно два – продажа по дисконту уже этой зимой или же летнее прощание задаром. Все предельно просто», – сказано в сообщении.



Отметим, что контракт Цыганкова заканчивается летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 миллиона евро.