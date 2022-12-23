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  4. Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо
Украина. Премьер лига
23 декабря 2022, 12:36 |
979
2

Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо

В ближайшие полгода Виктор покинет столичный клуб

23 декабря 2022, 12:36 |
979
2
Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо
Getty Images/Global Images Украина. Виктор Цыганков

Переговоры руководства «Динамо» с агентами Виктора Цыганкова не привели к подписанию нового контракта игрока с клубом. С большой долей вероятности футболист покинет столичную команду в ближайшие полгода. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside»

«Переговоры «Суркисы/Цыганковы/Пере» (Пере – брат Пепа Гвардиолы из агентства SEG - прим.) привели к ожидаемому результату. Т.е. ни к чему не привели. Теперь выхода для клуба ровно два – продажа по дисконту уже этой зимой или же летнее прощание задаром. Все предельно просто», – сказано в сообщении.

Отметим, что контракт Цыганкова заканчивается летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 миллиона евро.

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Динамо Киев продление контракта Виктор Цыганков Пере Гвардиола
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Комментарии 2
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Alex196
Опа .Сегодня нет Мудрика в новостях .Цыганков выручает 
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0
MrStepanovM .
жадность фраера сгубила
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