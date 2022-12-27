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Англия
27 декабря 2022, 23:19 | Обновлено 27 декабря 2022, 23:44
392
0

Источник: Ахметов собирается продолжать торговаться с Арсеналом по Мудрику

Об этом в своем Telegram сообщил Игорь Бурбас

27 декабря 2022, 23:19 | Обновлено 27 декабря 2022, 23:44
392
0
Источник: Ахметов собирается продолжать торговаться с Арсеналом по Мудрику
Twitter. Михаил Мудрик

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что президент донецкого футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов может и вовсе не согласиться на продажу Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал»:

«Не стоит ждать мгновенного трансфера Михаила Мудрика в «Арсенал». Это было только первое официальное предложение, с которым «Шахтер» еще однозначно поторгуется. И в итоге либо выдоит из «канониров» все до последнего евроцента, либо подождет. А куда торопиться? Трансферное окно еще не открылось, впереди больше месяца времени.

Будет решать все один человек. Это Ринат Ахметов. Слышал, что президент клуба горит желанием выиграть очередное чемпионство, и считает, что без Мудрика это трудно будет сделать.

Не удивлюсь, если Михаил поедет на сборы с «Шахтером», а сага с его переходом затянется до 31 января, а то и отложится до лета».

Отметим, что донецкий «Шахтер» отклонил первое предложение «Арсенала» по Мудрику в размере 45 миллионов евро + 20 миллионов бонусами.

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Ринат Ахметов Михаил Мудрик Шахтер Донецк Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Игорь Бурбас
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Источник BurBuzz
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