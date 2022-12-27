Источник: Ахметов собирается продолжать торговаться с Арсеналом по Мудрику
Об этом в своем Telegram сообщил Игорь Бурбас
Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что президент донецкого футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов может и вовсе не согласиться на продажу Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал»:
«Не стоит ждать мгновенного трансфера Михаила Мудрика в «Арсенал». Это было только первое официальное предложение, с которым «Шахтер» еще однозначно поторгуется. И в итоге либо выдоит из «канониров» все до последнего евроцента, либо подождет. А куда торопиться? Трансферное окно еще не открылось, впереди больше месяца времени.
Будет решать все один человек. Это Ринат Ахметов. Слышал, что президент клуба горит желанием выиграть очередное чемпионство, и считает, что без Мудрика это трудно будет сделать.
Не удивлюсь, если Михаил поедет на сборы с «Шахтером», а сага с его переходом затянется до 31 января, а то и отложится до лета».
Отметим, что донецкий «Шахтер» отклонил первое предложение «Арсенала» по Мудрику в размере 45 миллионов евро + 20 миллионов бонусами.
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