Источник: Ахметов собирается продолжать торговаться с Арсеналом по Мудрику

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что президент донецкого футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов может и вовсе не согласиться на продажу Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал»:

«Не стоит ждать мгновенного трансфера Михаила Мудрика в «Арсенал». Это было только первое официальное предложение, с которым «Шахтер» еще однозначно поторгуется. И в итоге либо выдоит из «канониров» все до последнего евроцента, либо подождет. А куда торопиться? Трансферное окно еще не открылось, впереди больше месяца времени.

Будет решать все один человек. Это Ринат Ахметов. Слышал, что президент клуба горит желанием выиграть очередное чемпионство, и считает, что без Мудрика это трудно будет сделать.

Не удивлюсь, если Михаил поедет на сборы с «Шахтером», а сага с его переходом затянется до 31 января, а то и отложится до лета».

Отметим, что донецкий «Шахтер» отклонил первое предложение «Арсенала» по Мудрику в размере 45 миллионов евро + 20 миллионов бонусами.