Между Суркисом и Гвардиолой. Что делать Цыганкову

Сага с переходом Виктора Цыганкова продолжается с лета. У одного из лидеров «Динамо» соглашение с киевским клубом до конца сезона. Если верить СМИ, новый контракт Виктор подписывать не хочет и планирует свое будущее в Европе. В прессе появилась информация, что украинец является кандидатом на замену Коди Гакпо, который перешел в «Ливерпуль».

Цыганков оказался между президентом «Динамо» Игорем Суркисом и своим агентом Пере Гвардиолой. Чью сторону выберет талантливый футболист?

Цыганков должен быть благодарен Динамо

Десять лет назад в столице нашего северного соседа прошел турнир среди юношеских команд. Там играли команды, которые когда-то были в одной группе ЛЧ: «Спартак», «Динамо», «Бенфика» и «Барселона». Тогда очень хорошее впечатление произвел Цыганков. Была уверенность, что через несколько лет этот игрок будет играть за первую команду.



Фактически, в юношеской и молодежной команде «Динамо» Цыганков не играл. После турнира в Москве Виктор выпал на год. Проблем со здоровьем у него хватало. Собственно, они продолжались и во время уже профессиональной карьеры. Ни один сезон полноценно он так и не сыграл.

Если бы тогда, на детском уровне, Игорь Суркис не поддержал своего молодого таланта, то никто не знает, имел ли бы сейчас профессиональный статус Цыганков. Никаких сомнений в его таланте нет. Но в игрока нужно было вкладывать деньги, чтобы привести его физическое состояние в порядок. Лечение, диагностика, реабилитация – это недешево. Вряд ли семья самостоятельно могла бы потянуть это. В Украине такую поддержку мог оказать только «Шахтер». Но далеко не факт, что они обратили бы внимание на Цыганкова. У них был очень сильный 1996 год – Зубков, Арендарук и т.д.

Отец Цыганкова работал в Академии «Динамо» с вратарями. Это уважение к футболисту и забота о его семье со стороны руководителей «Динамо». При этом о талантливых вратарях из системы киевского клуба после Нещерета особо не слышно. У юношеских сборных 2003-05 нет динамовских вратарей. Весной во время военного положения Виталий Цыганков выезжал за границу, как участник делегации для благотворительных матчей. Никогда не было информации о том, что он работает с первой командой.

В сезоне 2016/17 Цыганков начал играть за первую команду «Динамо». Это было во время работы Сергея Реброва. В следующем сезоне он подписал или переподписал контракт с клубом. Тогда «Динамо» не могло позволить себе большие затраты. Но Игорь Суркис нашел возможность сделать Цыганкова самым высокооплачиваемым игроком команды. СМИ определяют зарплату Виктора в районе 1,2-2 млн. евро. Семья Цыганковых стала долларовыми миллионерами.

Цыганков выступает за первую команду уже пятый сезон. За это время команда дважды играла в Лиге чемпионов. Один раз, как чемпион, и один раз прошли квалификацию (фактически, без Цыганкова). В самой ЛЧ ничего не показали. В ЛЕ дошли до 1/8 финала. Однажды стали чемпионом и два раза выиграли Кубок. Не очень густо. Цыганков не потянул сам команду, не давал разницу в ЛЧ или ЛЕ. Успех в команду пришел только после прихода более квалифицированного тренера.

Почему Цыганков не хочет подписывать новый контракт с Динамо

Здесь все очень просто: спортивных предпосылок для перехода в более сильный клуб нет. Футболист не оправдал надежд. Если в 17-19 лет ему выдавали огромные авансы, то со временем он не имел значительного прогресса.



Вряд ли найдется клуб, который будет готов платить за него условные 15-20 млн., чтобы удовлетворить желание Игоря Суркиса. Не нужно считать босса «Динамо» жадным или искать желание ломать карьеру футболистам. В прошлом году продали Миколенко за приземленные деньги не в самый сильный клуб. «Динамо» готово продавать, если есть предложения, а не манипуляции агентов.



ФК Динамо. Виктор Цыганков

Летом «Жирона» предлагала 10 млн евро (по определенной схеме) за Цыганкова. Могло ли «Динамо» продать игрока? Нет. Суркис тогда был прижат к стенке. Цыганкова он продать мог, а купить ему замену – нет. Квалифицированные иностранцы в Украину не поедут.

Цыганков понимает, что его уровень такой, что за него не предложат большие деньги, а за бесценок его «Динамо» не продаст. Поэтому вариант ухода свободным агентом – наиболее реальная возможность оказаться в Европе, еще и в серьезной команде. Платить за него ничего не нужно, поэтому риск для потенциального клуба минимален. Заиграл – супер. Не заиграл – продали, отбили свои затраты и еще что-то заработали. Плюс, переход свободным агентом позволяет Цыганкову рассчитывать на хорошие личные условия в новом клубе.



Для такого перехода требуется агент, который сможет лоббировать игрока в Европе. Собственно, для этого и началось сотрудничество с Пере Гвардиолой. «Жироной» владеют те же люди, что и «Манчестер Сити». Пере будет предлагать украинца по своим каналам.

Для брата Пепа Гвардиолы Цыганков – отличная опция и возможность заработать. Комиссия агента за бесплатного игрока (трансфермаркт оценивает Цыганкова в 23 млн евро) будет хорошей. Собственно, для того он и взялся за эту работу. Интереса подписывать новый контракт с «Динамо» для Пере нет. Собственно, и для Цыганкова не было смысла брать агента, если бы он хотел новое соглашение с нынешним клубом.

Не нужно искать ничего общего между Цыганковым и Ярмоленко, который тоже не хотел подписывать новое соглашение, но затем изменил свою точку зрения. У Андрея был агент Шаблий, который не может пойти против владельцев «Динамо». А для Пере все это безразлично. Он не зависит ни от одного президента украинского клуба. Недоработка менеджеров «Динамо» в том, что они не смогли склонить Цыганкова к работе с лояльным агентом. Не было бы Пере, не было бы этих проблем.



Нужен компромисс, который устроит всех

Никаких сомнений в том, что Цыганков перерос уровень «Динамо» и должен уехать в Европу. Вопрос только, при каких условиях и когда?

Первый вариант – трансфер зимой. «Динамо» получает хоть какие-то деньги и футболист с чистой совестью едет в Европу. Суркис не остается с носом и получит компенсацию. Только это должна быть реальная сумма, а не 1 млн. и бонусы от дальнейшей продажи. 8-10 млн - не такие уж большие деньги по европейским меркам.

Второй вариант – новый контракт с опцией продажи за 10-12 млн. Цыганков подписывает новое соглашение, но клаусула его трансфера очень скромна. Ее удовлетворить может любой клуб из АПЛ. Только для этого Виктор должен проявить себя во второй части сезона, чтобы иметь такие предложения.

Пере Гвардиола должен понимать одну вещь – Цыганков является символом «Динамо» последних лет. Он не может подставить клуб, который для него так много сделал. Особенно в период войны, когда финансовые возможности рухнули. Деньги за Цыганкова – это гарантии существования клуба в ближайшем будущем и амбиции. Возможно, это не по-европейски, но есть личные отношения и благодарность. Возможно, когда-нибудь в Киеве Цыганков будет доигрывать карьеру или станет тренером. Сжигать мосты точно нельзя. Однако, как все будет – узнаем уже достаточно скоро.