Обстрел рашистами Херсона, ФИФА убивает украинский футбол, Ребров – аут?
Главные новости за 24 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 24 декабря.
1. ФОТО 18+. Рашисты обстреляли центр Херсона, много раненых, есть погибшие
Террористы продолжают ракетный террор мирного населения Украины
2. Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре
Игроки сборной Уругвая основательно набедокурили
3. Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Топ-менеджер «горняков» обвинил главный футбольный орган планеты в ошибочных действиях
4. Источник: Месси и ПСЖ согласовали контракт, Лионеля все устраивает
Игрок готов остаться в Париже
5. Хавбека Шахтера предложили четырем клубам АПЛ
Тете в январе может сменить клуб
6. УАФ обратилась в УЕФА относительно турнира на рф
В Доме футбола заинтересовались информацией с московских болот
7. Просят вдвое больше. Аталанта существенно повысила цену на Малиновского
На украинского хавбека претендует «Марсель»
8А. Ярмоленко не помог. Аль-Айн расписал мировую с Аль-Васлом
Третья подряд ничья команды Сергея Реброва в чемпионате
8Б. Ребров – про ничью Аль-Айна в ОАЭ: «О судейских ошибках лучше не говорить»
Украинский специалист коротко прокомментировал ничейный результат своей команды
8В. «Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
Болельщики «Аль-Айна» раскритиковали украинского специалиста после ничьей с «Аль-Васлом»
9А. Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый
В десятке всего трое футболистов
9Б. Неожиданно? Известно, кто из спортсменок заработал в 2022 году больше всех
Наоми Осака – на первом месте
10. Месси: уйти нельзя, остаться
Обозреватель Sport.ua рассуждает о дальнейшей карьере новоиспеченного чемпиона мира
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