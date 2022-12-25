Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 24 декабря.

1. ФОТО 18+. Рашисты обстреляли центр Херсона, много раненых, есть погибшие

Террористы продолжают ракетный террор мирного населения Украины

2. Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре

Игроки сборной Уругвая основательно набедокурили

3. Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»

Топ-менеджер «горняков» обвинил главный футбольный орган планеты в ошибочных действиях

4. Источник: Месси и ПСЖ согласовали контракт, Лионеля все устраивает

Игрок готов остаться в Париже

5. Хавбека Шахтера предложили четырем клубам АПЛ

Тете в январе может сменить клуб

6. УАФ обратилась в УЕФА относительно турнира на рф

В Доме футбола заинтересовались информацией с московских болот

7. Просят вдвое больше. Аталанта существенно повысила цену на Малиновского

На украинского хавбека претендует «Марсель»

8А. Ярмоленко не помог. Аль-Айн расписал мировую с Аль-Васлом

Третья подряд ничья команды Сергея Реброва в чемпионате

8Б. Ребров – про ничью Аль-Айна в ОАЭ: «О судейских ошибках лучше не говорить»

Украинский специалист коротко прокомментировал ничейный результат своей команды

8В. «Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва

Болельщики «Аль-Айна» раскритиковали украинского специалиста после ничьей с «Аль-Васлом»

9А. Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый

В десятке всего трое футболистов

9Б. Неожиданно? Известно, кто из спортсменок заработал в 2022 году больше всех

Наоми Осака – на первом месте

10. Месси: уйти нельзя, остаться

Обозреватель Sport.ua рассуждает о дальнейшей карьере новоиспеченного чемпиона мира