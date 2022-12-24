Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал исковое заявление против ФИФА, которое подали «горняки» в Спортивный арбитражный суд.

«Иностранцы составляли половину нашей команды, но ФИФА разрешила им уйти. Как можно при этом оставаться конкурентоспособными? Как мы могли выжить? ФИФА не может вмешиваться в договорные отношения, стороной которых она не является. В этой ситуации они должны поддерживать украинские клубы, потому что мы воюем, потому что у нас много проблем. Нам нужна помощь. Вместо этого произошло то, что они разрешили уйти нашим игрокам и все. Они всегда говорят, что мы одна футбольная семья, а с другой стороны, убивают украинский футбол», - заявил Палкин.

Напомним, на текущей неделе в Лозанне началось рассмотрение иска «Шахтера» против ФИФА, в котором украинский клуб обосновал требования на компенсацию 50 миллионов евро.