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  4. Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Украина. Премьер лига
24 декабря 2022, 19:18 |
437
6

Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»

Топ-менеджер «горняков» обвинил главный футбольный орган планеты в ошибочных действиях

24 декабря 2022, 19:18 |
437
6
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
shakhtar.com. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал исковое заявление против ФИФА, которое подали «горняки» в Спортивный арбитражный суд.

«Иностранцы составляли половину нашей команды, но ФИФА разрешила им уйти. Как можно при этом оставаться конкурентоспособными? Как мы могли выжить? ФИФА не может вмешиваться в договорные отношения, стороной которых она не является. В этой ситуации они должны поддерживать украинские клубы, потому что мы воюем, потому что у нас много проблем. Нам нужна помощь. Вместо этого произошло то, что они разрешили уйти нашим игрокам и все. Они всегда говорят, что мы одна футбольная семья, а с другой стороны, убивают украинский футбол», - заявил Палкин.

Напомним, на текущей неделе в Лозанне началось рассмотрение иска «Шахтера» против ФИФА, в котором украинский клуб обосновал требования на компенсацию 50 миллионов евро.

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Источник Forbes
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Комментарии 6
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Умник
Сергей подождите, зачем вы держали с 2017 по 2021 год 18 арендованых украинцев в Мариуполе?
Почему Динамо Заря и другие клубы не пошли против фифа кроме вас Сергей?
Зачем вы распинаетесь за весь укр.футбол?
Ваша политика клуба пришла к логическому завершению.
Жадность продать подороже пингвинов копакабаны сыграла с вами злую шутку.
Поэтому пожалуйста уважаемый Сергей не надо говорить о всем укр. Футболе.
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+3
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GloryUkraine
Юридично Палкін правий, але сліпа Феміда буде на боці фіфи. 
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+1
Maks Maks
Арендупрль, куплені судді, переноси матчів по незрозумілим причинам, кабінетні перемоги над ФК Полтава, Інгульцем - це не вбиває український футбол? Подивимось як данецкіє заспівають після ліквідації павєлковської опг уаф
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+1
BestOf
ФИФА и в Украине суркисы опзж с динамо Кипр  с павелком  давно убивают украинский футбол .
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0
Gargantua
в чем то он прав.
если ФИФА "приостанавливает" действие контрактов, то они должны продляться на срок "приостановки"
тогда это справедливо
а так она наказывает клуб, который ни в чем не виноват
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-1
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