Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Топ-менеджер «горняков» обвинил главный футбольный орган планеты в ошибочных действиях
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал исковое заявление против ФИФА, которое подали «горняки» в Спортивный арбитражный суд.
«Иностранцы составляли половину нашей команды, но ФИФА разрешила им уйти. Как можно при этом оставаться конкурентоспособными? Как мы могли выжить? ФИФА не может вмешиваться в договорные отношения, стороной которых она не является. В этой ситуации они должны поддерживать украинские клубы, потому что мы воюем, потому что у нас много проблем. Нам нужна помощь. Вместо этого произошло то, что они разрешили уйти нашим игрокам и все. Они всегда говорят, что мы одна футбольная семья, а с другой стороны, убивают украинский футбол», - заявил Палкин.
Напомним, на текущей неделе в Лозанне началось рассмотрение иска «Шахтера» против ФИФА, в котором украинский клуб обосновал требования на компенсацию 50 миллионов евро.
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Тете в январе может сменить клуб
Почему Динамо Заря и другие клубы не пошли против фифа кроме вас Сергей?
Зачем вы распинаетесь за весь укр.футбол?
Ваша политика клуба пришла к логическому завершению.
Жадность продать подороже пингвинов копакабаны сыграла с вами злую шутку.
Поэтому пожалуйста уважаемый Сергей не надо говорить о всем укр. Футболе.
если ФИФА "приостанавливает" действие контрактов, то они должны продляться на срок "приостановки"
тогда это справедливо
а так она наказывает клуб, который ни в чем не виноват