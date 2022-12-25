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25 декабря 2022, 02:37 |
221
0

Неожиданно? Известно, кто из спортсменок заработал в 2022 году больше всех

Наоми Осака – на первом месте

25 декабря 2022, 02:37 |
221
0
Неожиданно? Известно, кто из спортсменок заработал в 2022 году больше всех
Instagram. Наоми Осака

Издание Forbes опубликовало список топ-10 наиболее высокооплачиваемых спортсменок в 2022 году.

Первое место с 51,1 миллионом долларов заняла японская теннисистка Наоми Осака. На втором месте расположилась легенда тенниса Серена Уильямс с 41,3 миллионом долларов, а тройку замкнула китайская фристайлистка Эйлин Гу.

К слову, в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок в 2022 году аж 7 теннисисток, одна фристайлистка, одна гольфистка и одна гимнастка.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок в 2022 году:

  1. Наоми Осака (теннис) – 51,1 миллион долларов
  2. Серена Уильямс (теннис) – 41,3 миллион долларов
  3. Эйлин Гу (фристайл) – 20,1 миллионов долларов
  4. Эмма Радукану (теннис) – 18,7 миллионов долларов
  5. Ига Свентек (теннис) – 14,9 миллионов долларов
  6. Винус Уильямс (теннис) – 12,1 миллионов долларов
  7. Кори Гауфф (теннис) – 11,1 миллионов долларов
  8. Симона Байлз (гимнастика) – 10 миллионов долларов
  9. Джессика Пегула (теннис) – 7,6 миллионов долларов
  10. Минджи Ли (гольф) – 7,3 миллионов долларов
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Источник Forbes
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