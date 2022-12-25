Неожиданно? Известно, кто из спортсменок заработал в 2022 году больше всех
Наоми Осака – на первом месте
Издание Forbes опубликовало список топ-10 наиболее высокооплачиваемых спортсменок в 2022 году.
Первое место с 51,1 миллионом долларов заняла японская теннисистка Наоми Осака. На втором месте расположилась легенда тенниса Серена Уильямс с 41,3 миллионом долларов, а тройку замкнула китайская фристайлистка Эйлин Гу.
К слову, в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок в 2022 году аж 7 теннисисток, одна фристайлистка, одна гольфистка и одна гимнастка.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок в 2022 году:
- Наоми Осака (теннис) – 51,1 миллион долларов
- Серена Уильямс (теннис) – 41,3 миллион долларов
- Эйлин Гу (фристайл) – 20,1 миллионов долларов
- Эмма Радукану (теннис) – 18,7 миллионов долларов
- Ига Свентек (теннис) – 14,9 миллионов долларов
- Винус Уильямс (теннис) – 12,1 миллионов долларов
- Кори Гауфф (теннис) – 11,1 миллионов долларов
- Симона Байлз (гимнастика) – 10 миллионов долларов
- Джессика Пегула (теннис) – 7,6 миллионов долларов
- Минджи Ли (гольф) – 7,3 миллионов долларов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Хорватии провела второй кряду невероятный чемпионат мира
Украинский боксер пожертвовал 13,8 миллиона гривен