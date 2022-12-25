Неожиданно? Известно, кто из спортсменок заработал в 2022 году больше всех

Издание Forbes опубликовало список топ-10 наиболее высокооплачиваемых спортсменок в 2022 году.

Первое место с 51,1 миллионом долларов заняла японская теннисистка Наоми Осака. На втором месте расположилась легенда тенниса Серена Уильямс с 41,3 миллионом долларов, а тройку замкнула китайская фристайлистка Эйлин Гу.

К слову, в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок в 2022 году аж 7 теннисисток, одна фристайлистка, одна гольфистка и одна гимнастка.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок в 2022 году: