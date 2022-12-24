Источник: Месси и ПСЖ согласовали контракт, Лионеля все устраивает

По информации СМИ, Лионель Месси и руководство ПСЖ после завершения ЧМ-2022 оперативно согласовали основные условия нового контракта аргентинского форварда.

Игрок получит договор по схеме 1+1. Нынешний контракт Месси завершается летом 2023 года.

Несмотря на публичный интерес «Барселоны» в вопросе возвращения футболиста в каталонскую команду, реальных предложений из Испании Месси не получал.

Игрок провел за ПСЖ 53 матча и забил 23 гола.

Ранее президент парижского клуба заявил, что хочет на длительный срок сохранить в команде лучшего игрока ЧМ-2022 (Месси) и лучшего бомбардира турнира (Мбаппе).