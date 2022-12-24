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  4. Источник: Месси и ПСЖ согласовали контракт, Лионеля все устраивает
Франция
24 декабря 2022, 19:25 |
1285
0

Источник: Месси и ПСЖ согласовали контракт, Лионеля все устраивает

Игрок готов остаться в Париже

24 декабря 2022, 19:25 |
1285
0
Источник: Месси и ПСЖ согласовали контракт, Лионеля все устраивает
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, Лионель Месси и руководство ПСЖ после завершения ЧМ-2022 оперативно согласовали основные условия нового контракта аргентинского форварда.

Игрок получит договор по схеме 1+1. Нынешний контракт Месси завершается летом 2023 года.

Несмотря на публичный интерес «Барселоны» в вопросе возвращения футболиста в каталонскую команду, реальных предложений из Испании Месси не получал.

Игрок провел за ПСЖ 53 матча и забил 23 гола.

Ранее президент парижского клуба заявил, что хочет на длительный срок сохранить в команде лучшего игрока ЧМ-2022 (Месси) и лучшего бомбардира турнира (Мбаппе).

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Источник BBC
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