Источник: Месси и ПСЖ согласовали контракт, Лионеля все устраивает
Игрок готов остаться в Париже
По информации СМИ, Лионель Месси и руководство ПСЖ после завершения ЧМ-2022 оперативно согласовали основные условия нового контракта аргентинского форварда.
Игрок получит договор по схеме 1+1. Нынешний контракт Месси завершается летом 2023 года.
Несмотря на публичный интерес «Барселоны» в вопросе возвращения футболиста в каталонскую команду, реальных предложений из Испании Месси не получал.
Игрок провел за ПСЖ 53 матча и забил 23 гола.
Ранее президент парижского клуба заявил, что хочет на длительный срок сохранить в команде лучшего игрока ЧМ-2022 (Месси) и лучшего бомбардира турнира (Мбаппе).
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