Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый

Издание Forbes опубликовало список топ-10 наиболее высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году.

Лидером рейтинга является звездный форвард сборной Аргентины по футболу и французского «ПСЖ» Лионель Месси. В 2022 году он заработал 130 миллионов евро.

На втором месте расположился баскетболист Леброн Джеймс – 121,2 миллиона евро, а тройку замыкает известный португальский нападающий Криштиану Роналду – 115 миллионов евро.

К слову, в топ-10 всего трое футболистов, четверо баскетболистов, один теннисист, один боксер и один игрок американского футбола.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году: