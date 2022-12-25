Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый
В десятке всего трое футболистов
Издание Forbes опубликовало список топ-10 наиболее высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году.
Лидером рейтинга является звездный форвард сборной Аргентины по футболу и французского «ПСЖ» Лионель Месси. В 2022 году он заработал 130 миллионов евро.
На втором месте расположился баскетболист Леброн Джеймс – 121,2 миллиона евро, а тройку замыкает известный португальский нападающий Криштиану Роналду – 115 миллионов евро.
К слову, в топ-10 всего трое футболистов, четверо баскетболистов, один теннисист, один боксер и один игрок американского футбола.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году:
- Лионель Месси (футбол) – 130 миллионов евро
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 121,2 миллиона евро
- Криштиану Роналду (футбол) – 115 миллионов евро
- Неймар (футбол) – 95 миллионов евро
- Стефен Карри (баскетбол) – 92,8 миллиона евро
- Кевин Дюрант (баскетбол) – 92,1 миллиона евро
- Роджер Федерер (теннис) – 90,7 миллионов евро
- Сауль Альварес (бокс) – 90 миллионов евро
- Том Брейди (американский футбол) – 83,9 миллиона евро
- Яннис Адетокунбо (баскетбол) – 80,9 миллионов евро
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