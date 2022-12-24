УАФ обратилась в УЕФА относительно турнира на рф

Украинская ассоциация футбола сделала запрос в Европейский футбольный союз за разъяснениями что до вероятного проведения на территории рф, которая является страной-агрессором, международного турнира, о чем сообщил тамошний футбольный союз и различные местные СМИ. Из киевского Дома футбола в Ньон ушло письмо, адресованное генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

«Искренне верим, что упомянутое выше заявление рфс ложно, и обращаемся за подтверждением этого», – сказано среди прочего в письме УАФ.