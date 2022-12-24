Другие новости24 декабря 2022, 08:56 | Обновлено 24 декабря 2022, 09:07
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УАФ обратилась в УЕФА относительно турнира на рф
В Доме футбола заинтересовались информацией с московских болот
24 декабря 2022, 08:56 | Обновлено 24 декабря 2022, 09:07
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Украинская ассоциация футбола сделала запрос в Европейский футбольный союз за разъяснениями что до вероятного проведения на территории рф, которая является страной-агрессором, международного турнира, о чем сообщил тамошний футбольный союз и различные местные СМИ. Из киевского Дома футбола в Ньон ушло письмо, адресованное генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.
«Искренне верим, что упомянутое выше заявление рфс ложно, и обращаемся за подтверждением этого», – сказано среди прочего в письме УАФ.
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