Позор УЕФА. На россии планируют провести международный турнир
В Волгограде может пройти футбольный турнир среди юношеских сборных
Европейский футбольный союз (УЕФА) собирается провести в Волгограде футбольный турнир среди юношеских сборных.
«В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности по проведению турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад», – говорится в заявлении рфс.
Отметим, что этот турнир станет первым в стране-агрессоре с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Футбольные соревнования, которые должны быть проведены в россии, входят в программу проведения турниров развития УЕФА среди юношей и девушек до 16 лет.
Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные рф от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную рф исключили из плей-оффа отбора на Чемпионат мира-2022 и квалификации к Евро-2024.
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