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Молодежные турниры
23 декабря 2022, 16:30 |
2431
6

Позор УЕФА. На россии планируют провести международный турнир

В Волгограде может пройти футбольный турнир среди юношеских сборных

23 декабря 2022, 16:30 |
2431
6
Позор УЕФА. На россии планируют провести международный турнир
УЕФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) собирается провести в Волгограде футбольный турнир среди юношеских сборных.

«В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности по проведению турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад», – говорится в заявлении рфс.

Отметим, что этот турнир станет первым в стране-агрессоре с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Футбольные соревнования, которые должны быть проведены в россии, входят в программу проведения турниров развития УЕФА среди юношей и девушек до 16 лет.

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные рф от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную рф исключили из плей-оффа отбора на Чемпионат мира-2022 и квалификации к Евро-2024.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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dd22ff33
Зачем тогда было вообще исключать рашу из соревнований? Чтоб потом проводить на их территории турниры? Деньги творят чудеса...
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+2
Alex196
Уаф как обычно молчит 
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+2
Pavel K
Якщо це правда - нам треба домовитися з партнерами і показово вийти з УЕФА. Декілька європейських асоціацій вже мають намір вийти з ФІФА через корупцію цієї організації. Але УЕФА нічим ні краще.
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+1
der_MaiStier
У травні фашистському улусу буде не до футболу. По всьому улусу будуть літати ракети, принаймні, по європейській частині. Навряд чи навіть брати кацапів з еритреї та кндр захочуть приїхати у таку клоаку
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0
andrea778
Не схоже на правду. По перше - логістика. В кацапію не літають літаки не ходять кораблі та паровози. Як туди по потрапити? Через треті країни на оленях? Якій збірній це потрібно? Хіба що заплатять золотом по вазі команди. І то не всі захочуть вступати в лайно, тобто їхати в парашу. 
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0
14sergey1953
Позорище.
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0
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