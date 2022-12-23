Позор УЕФА. На россии планируют провести международный турнир

Европейский футбольный союз (УЕФА) собирается провести в Волгограде футбольный турнир среди юношеских сборных.

«В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности по проведению турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад», – говорится в заявлении рфс.

Отметим, что этот турнир станет первым в стране-агрессоре с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Футбольные соревнования, которые должны быть проведены в россии, входят в программу проведения турниров развития УЕФА среди юношей и девушек до 16 лет.

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные рф от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную рф исключили из плей-оффа отбора на Чемпионат мира-2022 и квалификации к Евро-2024.