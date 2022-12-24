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Украина. Премьер лига
24 декабря 2022, 09:31 |
1003
3

Хавбека Шахтера предложили четырем клубам АПЛ

Тете в январе может сменить клуб

24 декабря 2022, 09:31 |
1003
3
Хавбека Шахтера предложили четырем клубам АПЛ
Instagram. Тете

Ряду клубов английской Премьер-лиги было предложено подписать 22-летнего вингера «Шахтера» Тете, который в настоящий момент на правах аренды выступает за французский «Лион».

Бразилец после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны воспользовался циркуляром ФИФА, из-за которого сейчас «горняки» обратились в Спортивный арбитражный суд, и подписал временное соглашение с французским клубом.

После прихода на пост главного тренера «Лиона» Лорана Блана игровая практика у Тете пошла на спад, и в целом «ткачи» не против, чтобы бразилец покинул их клуб уже в январе, несмотря на срок аренды, рассчитанной до конца сезона.

Сообщается, что подписать Тете на условиях аренды с целью заключения в дальнейшем полноценной сделки было предложено как минимум четырем клубам английской Премьер-лиги – «Арсеналу», «Вест Хэму», «Ньюкаслу» и «Тоттенхэму».

Пока неясно, согласится ли хотя бы один из этих клубов удовлетворить требования бразильца по зарплате. Также непонятно, сможет ли «Шахтер» претендовать на получение компенсации за трансфер своего вингера, так как контракт с ним у «горняков» истекает через год, 31 декабря 2023-го.

За «Лион» в нынешнем сезоне Тете провел 13 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Источник 90min
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Комментарии 3
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Rolan Stkomarovskiy
Шахтер - великий бразильский клуб? Ахметов и Палкин - были шахтерами и сколько угля сами лично накопали в своей шахтерской жизни? 
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-1
Maks Maks
Мільйонеру ахмєтаву не вдається впарити Мурзіка, так що тепер перемкнеться на приматів, які повтікали з іржавої клітки
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-3
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