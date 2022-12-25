«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва

В субботу, 24 декабря, состоялся матч 12-го тура чемпионата ОАЭ по футболу между «Аль-Айном» и «Аль-Васлом». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров подвергся критике от фанатов клуба после окончания матча. Из популярных комментариев в соцсетях: «Я готов купить Реброву билет на ближайший самолет», «Пусть Аллах заберет от нас этого тренера в другую команду», «Чувак, просто убирайся».

Отметим, что двумя неделями ранее спортивный журналист Мохаммед Хамад эмоционально высказался об игре «Аль-Айна» и призвал клуб срочно усиливаться легионерами и новым тренером.