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25 декабря 2022, 02:55 |
254
0

«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва

Болельщики «Аль-Айна» раскритиковали украинского специалиста после ничьей с «Аль-Васлом»

25 декабря 2022, 02:55 |
254
0
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
Instagram. Сергей Ребров

В субботу, 24 декабря, состоялся матч 12-го тура чемпионата ОАЭ по футболу между «Аль-Айном» и «Аль-Васлом». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров подвергся критике от фанатов клуба после окончания матча. Из популярных комментариев в соцсетях: «Я готов купить Реброву билет на ближайший самолет», «Пусть Аллах заберет от нас этого тренера в другую команду», «Чувак, просто убирайся».

Отметим, что двумя неделями ранее спортивный журналист Мохаммед Хамад эмоционально высказался об игре «Аль-Айна» и призвал клуб срочно усиливаться легионерами и новым тренером.

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Сергей Ребров Аль-Айн Аль-Васл чемпионат ОАЭ по футболу болельщики
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