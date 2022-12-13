Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна

В понедельник, 12 декабря, состоялся матч 1/4 финала Кубка лиги ОАЭ между «Аль-Айном», который тренирует украинец Сергей Ребров, и ФК «Аль-Вахда». Игра завершилась ничьей со счетом 0:0.

Украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вышел с первых минут, но был заменен на 76 минуте встречи. Результативными действиями не отличился.

После матча спортивный журналист Мохаммед Хамад эмоционально высказался об игре «Аль-Айна» и призвал клуб срочно усиливаться легионерами и новым тренером:

«Футбольная команда должна усилиться минимум тремя легионерами, на которых будет строиться игра команды, и тренером.

«При всем уважении к тренерскому штабу клуба, но то, что мы увидели, было техническим фарсом в полном смысле этого слова. Невероятно, что клуб такого масштаба, как Аль-Айн не может правильно распоряжаться мячом и действует настолько хаотично!».

Ранее сообщалось, что УАФ готова предложить Реброву 7-летний контракт в сборной Украины.