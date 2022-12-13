Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
Другие новости
13 декабря 2022, 14:10 |
2743
1

Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна

Всему виной ничья в первом четвертьфинальном матче Кубка лиги

13 декабря 2022, 14:10 |
2743
1
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

В понедельник, 12 декабря, состоялся матч 1/4 финала Кубка лиги ОАЭ между «Аль-Айном», который тренирует украинец Сергей Ребров, и ФК «Аль-Вахда». Игра завершилась ничьей со счетом 0:0.

Украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вышел с первых минут, но был заменен на 76 минуте встречи. Результативными действиями не отличился.

После матча спортивный журналист Мохаммед Хамад эмоционально высказался об игре «Аль-Айна» и призвал клуб срочно усиливаться легионерами и новым тренером:

«Футбольная команда должна усилиться минимум тремя легионерами, на которых будет строиться игра команды, и тренером.

«При всем уважении к тренерскому штабу клуба, но то, что мы увидели, было техническим фарсом в полном смысле этого слова. Невероятно, что клуб такого масштаба, как Аль-Айн не может правильно распоряжаться мячом и действует настолько хаотично!».

Ранее сообщалось, что УАФ готова предложить Реброву 7-летний контракт в сборной Украины.

По теме:
Аль-Айн Реброва сыграл вничью в первом матче 1/4 финала Кубка лиги
Если сборную возглавит Ребров. Петракову пообещали работу с Украиной U-21
«Я недоволен». У Реброва есть претензии к Ярмоленко и Ко после разгрома
Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Вахда Аль-Айн кубок ОАЭ по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
Бокс | 13 декабря 2022, 11:45 12
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП

Против Луки были введены санкции СНБО

Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
Бокс | 13 декабря 2022, 07:35 4
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента

Украинец должен сразиться с британцем Даниэлем Дюбуа

Минус претендент. Клуб АПЛ отказался от идеи подписания Мудрика
Футбол | 12.12.2022, 14:23
Минус претендент. Клуб АПЛ отказался от идеи подписания Мудрика
Минус претендент. Клуб АПЛ отказался от идеи подписания Мудрика
ФОТО. Болельщик Аргентины сделал тату с празднованием Месси перед ван Галом
Футбол | 13.12.2022, 10:55
ФОТО. Болельщик Аргентины сделал тату с празднованием Месси перед ван Галом
ФОТО. Болельщик Аргентины сделал тату с празднованием Месси перед ван Галом
Не заслужили? Футболистам Саудовской Аравии все-таки не подарили машины
Футбол | 13.12.2022, 10:40
Не заслужили? Футболистам Саудовской Аравии все-таки не подарили машины
Не заслужили? Футболистам Саудовской Аравии все-таки не подарили машины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Istm
незрозуміло, чому багато людей бажають, щоб Ребров був у Динамо чи у збірній.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пятый раз в истории в полуфинале ЧМ сыграют только две команды из Европы
Пятый раз в истории в полуфинале ЧМ сыграют только две команды из Европы
11.12.2022, 20:13 3
Футбол
ВИДЕО. Как Теренс Кроуфорд чуть не убил Давида Аванесяна
ВИДЕО. Как Теренс Кроуфорд чуть не убил Давида Аванесяна
11.12.2022, 08:55 1
Бокс
Холифилд назвал условие для победы Усика над Фьюри
Холифилд назвал условие для победы Усика над Фьюри
12.12.2022, 14:15
Бокс
Арендный пассив. Почему Динамо не стоит отпускать Беседина в Турцию
Арендный пассив. Почему Динамо не стоит отпускать Беседина в Турцию
11.12.2022, 09:52 32
Футбол
Кто готов вернуться? Шахтер зимой хочет решить вопрос с легионерами
Кто готов вернуться? Шахтер зимой хочет решить вопрос с легионерами
12.12.2022, 20:15
Футбол
Артур БЕТЕРБИЕВ: «Помогу Фьюри с Усиком, если ему это будет нужно»
Артур БЕТЕРБИЕВ: «Помогу Фьюри с Усиком, если ему это будет нужно»
12.12.2022, 07:25 13
Бокс
«Моей мечте пришел конец». Роналду прокомментировал неудачу на ЧМ-2022
«Моей мечте пришел конец». Роналду прокомментировал неудачу на ЧМ-2022
11.12.2022, 17:19 33
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
12.12.2022, 19:37 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности