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Сборная УКРАИНЫ
22 ноября 2022, 11:48 | Обновлено 22 ноября 2022, 11:49
316
1

Источник: УАФ готова предложить Реброву 7-летний контракт

Тренер может возглавить сборную Украины

22 ноября 2022, 11:48 | Обновлено 22 ноября 2022, 11:49
316
1
Источник: УАФ готова предложить Реброву 7-летний контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров в 2023 году может возглавить сборную Украины. По информации ТаТоТаке, Украинская ассоциация футбола (УАФ) готова предложить Реброву контракт сразу на 7 лет – до 2030 года.

На прошлой неделе Ребров посетил Украину впервые с момента начала полномасштабной войны с россией. По информации источника, Ребров контактировал с президентом УАФ Андреем Павелко, а также с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Отметим, что в 2030 году состоится чемпионат мира, на проведение которого претендует Украина в совместной заявке с Испанией и Португалией.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Аль-Айн ТаТоТаке Андрей Павелко Андрей Ермак
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Источник ТаТоТаке
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