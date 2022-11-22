Источник: УАФ готова предложить Реброву 7-летний контракт

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров в 2023 году может возглавить сборную Украины. По информации ТаТоТаке, Украинская ассоциация футбола (УАФ) готова предложить Реброву контракт сразу на 7 лет – до 2030 года.

На прошлой неделе Ребров посетил Украину впервые с момента начала полномасштабной войны с россией. По информации источника, Ребров контактировал с президентом УАФ Андреем Павелко, а также с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Отметим, что в 2030 году состоится чемпионат мира, на проведение которого претендует Украина в совместной заявке с Испанией и Португалией.