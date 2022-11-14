Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый главный тренер сборной? Ребров впервые с 24 февраля приехал в Украину
Сборная УКРАИНЫ
14 ноября 2022, 18:28 | Обновлено 14 ноября 2022, 18:29
1461
2

Новый главный тренер сборной? Ребров впервые с 24 февраля приехал в Украину

Главный тренер «Аль-Айна» пообщался с представителями УАФ

14 ноября 2022, 18:28 | Обновлено 14 ноября 2022, 18:29
1461
2
Новый главный тренер сборной? Ребров впервые с 24 февраля приехал в Украину
Instagram. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров впервые после 24 февраля посетил Украину. Специалист фигурирует в качестве одного из претендентов на пост главного тренера национальной сборной Украины.

Как сообщает источник, Ребров провел встречу с представителями УАФ.

Скорее всего, стороны обсуждали готовность Реброва стать главным тренером сборной Украины по футболу и повести команду с первого матча отбора на Евро-2024. Отметим, что контракт Реброва с «Аль-Айном» действителен до конца сезона.

К слову, сейчас «Аль-Айн» Реброва вместе с вингером сборной Украины Андреем Ярмоленко демонстрирует не самые лучшие результаты в национальном чемпионате. После десяти туров «Аль-Айн» уступает лидирующему «Шабаб Аль-Ахли» в пять очков, из-за чего в Эмиратах даже поднимался вопрос об увольнении украинского специалиста.

По теме:
Сергей РЕБРОВ: «Продолжаем борьбу за сохранение чемпионского титула»
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Рокировка по-немецки. Тухель может заменить Клоппа в Ливерпуле
Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 главный тренер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Брутальный футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Футбол | 14 ноября 2022, 03:00 0
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных

Sport.ua собрал все заявочные списки в одном месте

Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
Футбол | 13 ноября 2022, 18:50 4
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки

«Днепр-1» опережает «Шахтер» на 5 очков, но у «горняков» один матч в запасе

ВИДЕО. Мудрик в Арсенале, Аталанта проиграла, ставим на Ювентус
Футбол | 13.11.2022, 17:16
ВИДЕО. Мудрик в Арсенале, Аталанта проиграла, ставим на Ювентус
ВИДЕО. Мудрик в Арсенале, Аталанта проиграла, ставим на Ювентус
Много замен. Ротань назвал обновленный состав Украины U-21 на два матча
Футбол | 14.11.2022, 16:27
Много замен. Ротань назвал обновленный состав Украины U-21 на два матча
Много замен. Ротань назвал обновленный состав Украины U-21 на два матча
Беседин заинтересовал клубы из Турции и Азербайджана
Футбол | 14.11.2022, 13:59
Беседин заинтересовал клубы из Турции и Азербайджана
Беседин заинтересовал клубы из Турции и Азербайджана
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
-PhoeniX-
А когда заканчивается сезон в ОАЭ? В декабре? Или в мае?
Ответить
0
Макс Максов
Побачим-побачим...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Комитет арбитров УАФ разобрал отмененные голы Шахтера в ворота Зари
Комитет арбитров УАФ разобрал отмененные голы Шахтера в ворота Зари
14.11.2022, 13:35 8
Футбол
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
14.11.2022, 12:55 7
Футбол
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
13.11.2022, 08:00
MMA
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
12.11.2022, 23:59 2
Бокс
Александр КАРАВАЕВ: «Все это время родители были в Херсоне»
Александр КАРАВАЕВ: «Все это время родители были в Херсоне»
12.11.2022, 17:11 7
Футбол
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
13.11.2022, 10:25 1
Футбол
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
13.11.2022, 06:00
Другие виды
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
13.11.2022, 05:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности