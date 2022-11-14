Новый главный тренер сборной? Ребров впервые с 24 февраля приехал в Украину

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров впервые после 24 февраля посетил Украину. Специалист фигурирует в качестве одного из претендентов на пост главного тренера национальной сборной Украины.

Как сообщает источник, Ребров провел встречу с представителями УАФ.

Скорее всего, стороны обсуждали готовность Реброва стать главным тренером сборной Украины по футболу и повести команду с первого матча отбора на Евро-2024. Отметим, что контракт Реброва с «Аль-Айном» действителен до конца сезона.

К слову, сейчас «Аль-Айн» Реброва вместе с вингером сборной Украины Андреем Ярмоленко демонстрирует не самые лучшие результаты в национальном чемпионате. После десяти туров «Аль-Айн» уступает лидирующему «Шабаб Аль-Ахли» в пять очков, из-за чего в Эмиратах даже поднимался вопрос об увольнении украинского специалиста.