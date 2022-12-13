Аль-Айн Реброва сыграл вничью в первом матче 1/4 финала Кубка лиги

12 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка лиги ОАЭ между «Аль-Айном», который тренирует украинец Сергей Ребров, и ФК «Аль-Вахда». Игра завершилась ничьей.



Украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вышел с первых минут, но был заменен на 76 минуте встречи. Результативными действиями не отличился.



Ответный матч состоится 16 декабря в Абу-Даби.

На прошлой неделе «Аль-Айн» разгромил соперника на старте Кубка Президента.



Кубок лиги ОАЭ. 1/4 финала

«Аль-Айн» – «Аль-Вахда» – 0:0