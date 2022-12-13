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13 декабря 2022, 08:15 |
584
0

Аль-Айн Реброва сыграл вничью в первом матче 1/4 финала Кубка лиги

Андрей Ярмоленко отыграл 76 минут, но результативными действиями не отличился

13 декабря 2022, 08:15 |
584
0
Аль-Айн Реброва сыграл вничью в первом матче 1/4 финала Кубка лиги
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

12 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка лиги ОАЭ между «Аль-Айном», который тренирует украинец Сергей Ребров, и ФК «Аль-Вахда». Игра завершилась ничьей.

Украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вышел с первых минут, но был заменен на 76 минуте встречи. Результативными действиями не отличился.

Ответный матч состоится 16 декабря в Абу-Даби.

На прошлой неделе «Аль-Айн» разгромил соперника на старте Кубка Президента.

Кубок лиги ОАЭ. 1/4 финала
«Аль-Айн» – «Аль-Вахда» – 0:0

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн Аль-Вахда кубок ОАЭ по футболу
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Источник Sport.ua
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