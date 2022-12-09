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09 декабря 2022, 18:10 | Обновлено 09 декабря 2022, 18:19
1297
0

Аль-Айн Реброва с Ярмоленко разгромил соперника на старте Кубка Президента

Команда украинского специалист обыграла ФК «Аль-Фуджайра»

09 декабря 2022, 18:10 | Обновлено 09 декабря 2022, 18:19
1297
0
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко разгромил соперника на старте Кубка Президента
Instagram. Сергей Ребров

В четверг, 8 декабря, состоялся матч 1/16 финала Кубка Президента между «Аль-Айном», который тренирует украинец Сергей Ребров, и ФК «Аль-Фуджайра». Игра завершилась разгромом от подопечных Реброва со счетом 4:0.

С первых минут на поле появился вингер сборной Украины по футболу Андрей Яромоленко. Он провел 68 минут, после чего был заменен на Жонатана Сантоса.

Счет в матче был открыл на 45+2 минуте игры благодаря голу форварда Коджи Лабы. Во втором тайме дублем отметился Кайо Канедо, а жирную точку в игре поставил бразильский нападающий Эрик на 87-й минуте.

С кем сыграет «Аль-Айн» в следующем раунде Кубка пока неизвестно.

Кубок Президента. 1/16 финала

«Аль-Айн» – «Аль-Фуджайра» – 4:0

Голы: Лаба, 45+2, Канедо, 75, 84, Эрик, 87

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Аль-Фуджайра Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн
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Источник Sport.ua
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