Аль-Айн Реброва с Ярмоленко разгромил соперника на старте Кубка Президента

В четверг, 8 декабря, состоялся матч 1/16 финала Кубка Президента между «Аль-Айном», который тренирует украинец Сергей Ребров, и ФК «Аль-Фуджайра». Игра завершилась разгромом от подопечных Реброва со счетом 4:0.

С первых минут на поле появился вингер сборной Украины по футболу Андрей Яромоленко. Он провел 68 минут, после чего был заменен на Жонатана Сантоса.

Счет в матче был открыл на 45+2 минуте игры благодаря голу форварда Коджи Лабы. Во втором тайме дублем отметился Кайо Канедо, а жирную точку в игре поставил бразильский нападающий Эрик на 87-й минуте.

С кем сыграет «Аль-Айн» в следующем раунде Кубка пока неизвестно.

Кубок Президента. 1/16 финала

«Аль-Айн» – «Аль-Фуджайра» – 4:0

Голы: Лаба, 45+2, Канедо, 75, 84, Эрик, 87