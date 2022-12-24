Месси: уйти нельзя, остаться

…После ЧМ-1994 года, на котором сборная Аргентины проиграла уже в первом раунде плей-офф (Румынии), знаменитый французский форвард Эрик Кантона заявил, что лучшим на турнире был Диего Марадона. И это при том, что великий аргентинец отыграл всего два матча группового этапа – против Греции и Нигерии. На третью игру – против сборной Болгарии – Марадона уже не вышел: его дисквалифицировали из-за применения запрещенных медпрепаратов.

Но эта оказия не помешала Кантона считать капитана сборной Аргентины лучшим игроком Мундиаля-1994. И, кстати, в подобном ключе высказывались и другие авторитетные футбольные личности.



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В данном случае нет ни малейшего повода, дабы искать подвох. Или усомниться в искренности слов Кантона. Тот, кто видел воочию игру Марадоны за сборную Аргентины, иначе мыслить просто не мог, ведь очень четко складывалось такое ощущение, что это не Марадона играет, а сам футбольный Бог под десятым номером в бело-голубой полосатой футболке дарит миру волшебство. И плевать, что Диего Армандо на том чемпионате уже почти не бегал из-за лишнего веса, хотя ему не было и 34 лет. Главное ведь – не столько само чудо, сколько ожидание оного.

…Лионель Месси запросто может сыграть на ЧМ-2026, хотя и зарекался накануне катарского Мундиаля: дескать, нынешний футбольный форум станет для меня последним. Никогда не говори никогда. И продолжай верить в чудо. Тем более, что футбольный Бог после Марадоны теперь вселился в его реинкарнацию – Месси.

Если пофантазировать, то на ЧМ-2026 Месси будет 39 лет. Учитывая особенности его телесной конституции (человек совсем не склонен к полноте, в отличие от Марадоны), его способа жизни и приверженности к различного рода ограничениям, можно не сомневаться, что на ЧМ-2026 39-летний Лео будет выглядеть и визуально, и функционально получше, нежели 33-летний Марадона на ЧМ-1994. И очень даже может быть, что свой гол с пенальти он забьет. А может, и с игры. И какой-то видный его однокашник по профессии, наблюдая за неспешными кроссами маленького аргентинца на полях Мексики, Канады или Соединенных Штатов, искренне будет умиляться от его игры, считая, что он и есть эта игра.

Наверное, в таком повороте сюжета не будет ничего экстраординарного. Во всяком случае, еще один великий аргентинский футболист, партнер Марадоны по сборной Хорхе Вальдано, сразу после финала Аргентина – Франция не двузначно дал понять, что Лео хочет сыграть и на следующем Мундиале. А почему бы и нет?! Тут ведь такое дело: если футбольный Бог таки вселился в Лео, Богу ведь все позволено. Мы ведь хотим продлить свою молодость, а участие Месси в «энном» чемпионате мира – это и будет одна из вариаций ее продления. Это как раз тот случай, что любой уход Месси из футбола не будет поздним. Учитывая, что он добился своей главной мечты – стал чемпионом мира, теперь он волен делать все, что хочет. Если решит, что ЧМ-2022 был для него финальным аккордом, мы все вместе прослезимся. А если таки захочет сыграть и на следующем Мундиале, мы все, невзирая на симпатии, замрем в ожидании. Ожидании чуда, чего же еще.

Лично мое отношение к происходящему в данном контексте малоинтересно. Конечно, можно настаивать на том, что уходить нужно всегда своевременно, на самой высокой ноте (а выше ее, похоже, уже не будет), но ради того, чтобы увидеть одного из самых великих футболистов современности еще раз на ЧМ – почему бы и не уступить своим принципам?

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Однако ЧМ-2026 – то однозначно дело дальней перспективы. Туда еще нужно благополучно дожить. Не менее интересным видится и дело ближайшей перспективы Лионеля Месси.



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Сразу после победы в финале катарского ЧМ, капитан аргентинцев заявил, что очень хочет сыграть за свою сборную в новом статусе. Так сказать, насладиться моментом. Или же, говоря грубо, попытаться «стричь купоны». Это я к тому, что на данный момент в активе Месси – 98 забитых мячей в футболке «альбиселесте», и никто на месте Лионеля не ушел бы со сборной, не преодолев гроссмейстерской планки в сто голов за сборную. Уверен, что уже совсем скоро Месси войдет в число избранных (Роналду и Даеи). Для этого хватит и одного-двух товарищеских поединков.

А дальше на горизонте сборных – Кубок Америки. В 2024 году. Если Модрич в свои 37-м «зажигал» за сборную Хорватии, почему Месси не может повторить подобный трюк? Мне кажется, очень даже может. Тем более, что теперь за свою национальную команду Лео может себе позволить играть без «камня на душе», ведь и на континентальном, и на мировом уровне он выиграл все, что только можно. Теперь нужно наслаждаться процессом, стремясь побить рекорд Роналду по голам за сборную.

Относительно клубных раскладов Месси – все сложнее. А может, наоборот – все проще. Минимум два ближайшие сезоны он может, обязан сыграть на высочайшем уровне. Почему-то мне кажется, что он очень хочет еще раз стать победителем Лиги чемпионов. Поэтому, скорее всего, Лео останется в «ПСЖ». Мне кажется, «шейхи» его уговорят.



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«Барселона»? Там все сложно. Да и, поговаривают, что Лапорта аргентинцу предпочел португальца (Бернарду Силву). «МанСити»? Вариант интересный, но вряд ли этот вариант нужен сейчас Месси: там придется скорее пахать, нежели творить. «Интер Майами»? Он наверняка там будет. Но не сейчас. А годика через два.

Но, как бы там ни было, и где бы не оказался Лионель Месси, главный месседж на данный момент относительно него следующий: не уходи, просто играй.

Продлевай нашу общую молодость.