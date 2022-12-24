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Чемпионат мира
24 декабря 2022, 12:02 | Обновлено 24 декабря 2022, 12:42
1043
0

Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре

Игроки сборной Уругвая основательно набедокурили

24 декабря 2022, 12:02 | Обновлено 24 декабря 2022, 12:42
1043
0
Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

ФИФА может серьезно наказать футболистов сборной Уругвая Эдинсона Кавани и Хосе Марию Хименеса. Им грозит дисквалификация на срок до шести месяцев за инциденты на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Уругвайская команда не смогла выйти из группы в плей-офф. Она в заключительном матче обыграла Гану со счетом 2:0, хотя должна была забить хотя бы еще один гол, чтобы опередить в итоге сборную Южной Кореи. По мнению игроков сборной Уругвая, в концовке встречи арбитр не назначил пенальти в ворота африканской команды.

После финального свистка Кавани пнул монитор ВАР, а Хименес случайно ударил представителя ФИФА. Из Цюриха, где находится штаб-квартира ФИФА, запросили у Федерации футбола Уругвая объяснения. Окончательное решение Дисциплинарного комитета ФИФА будет известно не раньше конца февраля.

Согласно имеющимся вариантам наказания, Кавани и Хименес могут получить бан на 10-15 матчей национальной команды или же на такой же срок будет дисквалифицированы и в своих клубах – Кавани за «Валенсию», а Хименес за «Атлетико».

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Источник RMC Sport
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