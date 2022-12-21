Гонка за ЗМ-2023, трансферная сага Шахтера, гол Ярмоленко, Мартинес – гений

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 декабря.

1. Гонка Месси и Мбаппе. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023

Карим Бензема не попал в топ-20 рейтинга

2. Грязные штучки. Как Эмилиано Мартинес выиграл серию пенальти против Франции

Голкипер сборной Аргентины сумел «залезть в голову» соперникам

3А. Боевая ничья и гол Ярмоленко. Аль-Айн Реброва потерял очки в чемпионате ОАЭ

Команда украинского специалиста поделила очки с «Баниясом»

3Б. ВИДЕО. Идеальный пас. Как Ярмоленко забил 4-й гол за Аль-Айн Реброва

Украинец открыл счет в матча против «Банияса», но игра закончилась вничью

4. ФОТО. Исполкома не было. УАФ показала, что происходило в Доме футбола

Офис Украинской ассоциации футбола стал местом праздника для детей

5А. Больше денег. Инфантино хочет проводить чемпионат мира каждые 3 года

Президенту ФИФА «очень понравилось» проводить Мундиаль в период европейской зимы

5Б. «Откровенно пророссийская организация». Палкин раскритиковал ФИФА

Генеральный директор «Шахтера» – про лояльность ФИФА к рф

6А. ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство

Сборная Аргентины в третий раз выиграла чемпионат мира по футболу

6Б. ВИДЕО. Опасный момент. Месси на крыше автобуса чуть не задел провода

Во время праздничного парада в Буэнос-Айресе могла случиться трагедия

7. ФОТО. Друг и прогнозист. Агуэро заработал круглую сумму благодаря Месси

Серхио поставил на то, что Лионель станет лучшим игроком ЧМ-2022 по футболу

8А. Шахтер может досрочно расторгнуть аренду Лукаса Тейлора

В стане донецкого клуба оценивают целесообразность продления сотрудничества с бразильцем

8Б. Журналист Орнштейн: «Шахтер снизит цену на Мудрика при реальных торгах»

Инсайдер не верит, что «горняки» получат за вингера 100 миллионов евро

9А. Прометей одержал волевую победу в женской Лиге чемпионов

Подопечные Ивана Петкова победили французский «Волеро», уступая по ходу матча 0:2

9Б. Будивельник потерпел второе поражение во втором раунде Кубка Европы ФИБА

Киевская команда уступила финскому клубу «Карху Баскет» со счетом 65:72

10. Не только лишь Месси и Мбаппе: символическая сборная ЧМ-2022

Sport.ua итожит в «лицах» завершившийся в Катаре Мундиаль