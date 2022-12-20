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Украина. Премьер лига
20 декабря 2022, 18:25 | Обновлено 20 декабря 2022, 18:30
1250
1

Шахтер может досрочно расторгнуть аренду Лукаса Тейлора

В стане донецкого клуба оценивают целесообразность продления сотрудничества с бразильцем

20 декабря 2022, 18:25 | Обновлено 20 декабря 2022, 18:30
1250
1
Шахтер может досрочно расторгнуть аренду Лукаса Тейлора
shakhtar.com. Лукас Тейлор (слева)

Донецкий «Шахтер» в ближайшее время может вновь остаться без бразильских легионеров в составе.

По информации Sport.ua, руководство «горняков» ныне рассматривает целесообразность продолжения сотрудничества с 27-летним правым защитником Лукасом Тейлором.

Бразилец был арендован летом на один сезон из греческого ПАОКа, однако своими выступлениями в стане «горняков» не впечатлил, из-за чего «Шахтер» приобрел на позицию Лукаса Тейлора грузинского легионера Гиорги Гочолейшвили.

Отметим, что контракт Лукаса Тейлора с ПАОКом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Источник Sport.ua
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Slava_Dyatlov
На фото пока что главное достижение Лукаса Тейлора в футболе. Он обнял 100-миллионного Мудрика!
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