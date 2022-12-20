Шахтер может досрочно расторгнуть аренду Лукаса Тейлора
В стане донецкого клуба оценивают целесообразность продления сотрудничества с бразильцем
Донецкий «Шахтер» в ближайшее время может вновь остаться без бразильских легионеров в составе.
По информации Sport.ua, руководство «горняков» ныне рассматривает целесообразность продолжения сотрудничества с 27-летним правым защитником Лукасом Тейлором.
Бразилец был арендован летом на один сезон из греческого ПАОКа, однако своими выступлениями в стане «горняков» не впечатлил, из-за чего «Шахтер» приобрел на позицию Лукаса Тейлора грузинского легионера Гиорги Гочолейшвили.
Отметим, что контракт Лукаса Тейлора с ПАОКом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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