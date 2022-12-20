Шахтер может досрочно расторгнуть аренду Лукаса Тейлора

Донецкий «Шахтер» в ближайшее время может вновь остаться без бразильских легионеров в составе.

По информации Sport.ua, руководство «горняков» ныне рассматривает целесообразность продолжения сотрудничества с 27-летним правым защитником Лукасом Тейлором.

Бразилец был арендован летом на один сезон из греческого ПАОКа, однако своими выступлениями в стане «горняков» не впечатлил, из-за чего «Шахтер» приобрел на позицию Лукаса Тейлора грузинского легионера Гиорги Гочолейшвили.

Отметим, что контракт Лукаса Тейлора с ПАОКом рассчитан до 30 июня 2024 года.