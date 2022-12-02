Лукас Тейлор: крайний или последний бразилец Шахтера

Весной и летом нынешнего года в «Шахтере» произошла настоящая кадровая революция. Из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны все бразильские легионеры «горняков», из которых ранее практически можно было составить основу, покинули Украину: кто на правах аренды, кто на условиях полноценного трансфера, а кто и вовсе в статусе свободного агента. В связи с этим менеджменту «Шахтера» в авральном порядке пришлось подыскивать кандидатов на образовавшиеся вакансии, что в столь коротком временном промежутке напоминало банальное «затыкание дыр», а не планомерную работу на рынке.

Ряд летних новичков «Шахтера» действительно пришелся ко двору в стане «горняков», хотя для полноценной адаптации и интеграции в команду им еще требуется немного времени. Однако, что вполне ожидаемо, среди новобранцев оказались и довольно сомнительные фигуры, качество выступлений которых, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Одним из таковых оказался 27-летний бразилец Лукас Тейлор, прибывший на правах аренды из греческого клуба ПАОК.

Отдельно остановиться на персоне Тейлора стоит по ряду причин. Первая – Лукас все-таки легионер, а потому к нему априори должны предъявляться более строгие требования, даже с учетом сложнейшей ситуации, в которой оказался «Шахтер» и весь украинский футбол. Вторая – бразилец отнюдь не новичок для украинской Премьер-лиги, так как ранее выступал в нашем чемпионате в рядах «Львова» и «Днепра-1», а потому говорить о длительном периоде адаптации в его случае абсолютно не стоит. Третья – Тейлор не так и молод, из-за чего от него также стоило ожидать значительно большего, чем от ряда куда менее опытных исполнителей, оказавшихся под рукой у Игора Йовичевича. И, наконец, четвертая – нынешний главный тренер «горняков» прекрасно знаком с возможностями бразильца по совместной и весьма продуктивной работе в рядах «Днепра-1».

shakhtar.com. Лукас Тейлор (слева) и Игорь Йовичевич

Симптоматично, что «Шахтер» изначально не договаривался о полноценном выкупе Тейлора, а лишь арендовал бразильца у ПАОКа на один сезон. Тем самым в стане «горняков», вероятно, подразумевали фактор, скажем так, не весьма удачной интеграции бразильца в обновленную команду, где он оказался одним-единственным представителем этой футбольной нации.

Усиление правого фланга обороны «Шахтеру» остро требовалось в связи с продажей ключевого игрока на этой позиции Додо, который за 14,5 миллионов евро отбыл в итальянскую «Фиорентину». Воспитанник клубной академии и чемпион мира среди молодежи Ефим Конопля не имел настолько существенной игровой практики, чтобы делать на него ставку, как на безоговорочно ключевого исполнителя, а потому перестраховка была крайне необходима, особенно в преддверии старта «Шахтера» в Лиге чемпионов.

Именно в Лиге чемпионов от Лукаса Тейлора ожидалось максимальное качество, но дать его команде бразилец не смог. Он поучаствовал в пяти поединках на групповой стадии, проведя в них на поле в общей сложности 310 минут. Голевыми действиями отличиться бразилец не сумел, зато другая его статистика свидетельствует о том, что для такого уровня выступлений этот игрок откровенно не годится.

От свистка до свистка Тейлор провел три матча групповой стадии Лиги чемпионов – стартовый против «Лейпцига» (4:1), а также две игры с «Селтиком», которые как в Польше, так и в Шотландии завершились с одинаковым счетом 1:1. Казалось бы, команда набрала пять очков, так чему же быть недовольным? Однако показатели Лукаса Тейлора оказались одними из худших, если не безоговорочно худшими, среди всех футболистов «Шахтера» в тех поединках.

Пройдемся по порядку. В поединке первого тура против «Лейпцига» Тейлор за 94 минуты игрового времени выполнил 47 технико-тактических действий – довольно немного, как для флангового защитника, даже с учетом того, что «горнякам» приходилось в основном действовать на контратаках. Успешными выдались только 45% действий бразильца… Более того, Лукас оказался вторым в стане своей команды после вингера Михаила Мудрика по количеству потерь мяча – 11, из которых 9 произошли на своей половине поля. Но если для Мудрика этот показатель можно в какой-то степени выносить за скобки, так как футболист атаки априори сталкивается с большей подверженностью к потерям вследствие риска в действиях, то вот цифры Лукаса Тейлора уже тогда наводили на размышления. Особенно бросалось в глаза, что большинство потерь бразильца были связаны с неудачными попытками организовать выход команды из обороны в атаку через пас…

В матче с Лейпцигом Лукас Тейлор 9 раз терял мяч на своей половине поля. Чаще всего – при попытках отдать передачу

Во втором своем полном матче в ЛЧ-2022/23 против «Селтика» в Польше Лукас Тейлор был уже и более активен (58 действий за 97 минут), и чуть более эффективен (64% удачных). Бразилец даже наработал на в целом неплохой показатель точности передач (82%), но ради справедливости стоит отмечать, что только один пас он выдал в финальную треть поля (точный), и тоже лишь один – в штрафную соперника (неточный), а стопроцентную точность, которая сыграла важную роль и при расчете общего показателя, показал только при передачах назад (8 из 8). Потерь на этот раз было меньше (8), но и с этой цифрой Лукас Тейлор угодил в антитоп-3 своей команды, причем 6 случаев вновь фиксировались на половине поля «горняков», а в одной ситуации «Селтик» даже смог нанести удар, ставший возможным именно вследствие ошибки бразильца.

В Шотландии против «Селтика», когда Тейлор в третий раз в этой Лиге чемпионов отыграл полный матч от свистка до свистка, бразилец опять наступил на все те же грабли, что и против «Лейпцига», допустив аж 15 потерь мяча (худший показатель в команде), причем сразу 8 – на своей половине поля, и 3 – в своей штрафной…

Против Селтика в Шотландии Тейлор 15 раз терял мяч, причем в восьми случаях это случалось на своей половине поля

Именно неспособность помогать команде грамотно выходить из обороны в атаку через пас стала главной проблемой Лукаса Тейлора в ЛЧ-2022/23, которая заставила задуматься о целесообразности привлечения «Шахтером» этого легионера в свои ряды. В сравнении с показателями Додо в минувшей еврокубковой кампании, Тейлор в полтора раза проиграл по количеству выполненных пасов, уступил в показателе их точности, а «вишенкой на торте» стал тот факт, что менее рослый Додо оказался даже эффективнее Лукаса в таком компоненте, как игра в воздухе – первый выигрывал 69% верховых дуэлей в ЛЧ-2021/22, а второй оказался способен завершить в свою пользу только 17%...

Заметны были проблемы у Лукаса Тейлора и в поединках украинской Премьер-лиги. И речь даже не о весьма глупом удалении в матче против «Александрии», который «горняки», находясь в меньшинстве с 56-й минуты, так и не смогли завершить в свою пользу (2:2). Тогда бразилец, имея «горчичник», прихватил соперника, опасаясь, что тот выйдет один на один с вратарем «горняков», хотя на подстраховку Тейлору уже подоспел Валерий Бондарь…

Тейлор разочаровал, прежде всего, тем, что оказался неспособным максимально сохранить опасность, которая привычно исходила в национальном чемпионате с правого фланга «Шахтера», когда там играл Додо. Вновь-таки, воспользуемся цифровым рядом: если в минувшем сезоне УПЛ Додо выполнял в среднем за матч 5 пасов в финальную треть (82% точность) и 3 – в штрафную соперника (40% точность), то в нынешнем чемпионате в играх с участием Лукаса Тейлора «горнякам» приходилось рассчитывать только на 3,3 паса в последнюю треть (84% точность) и 1,7 – в штрафную (60%). И это при том, что в целом стилистика футбола «Шахтера», несмотря на кадровую революцию, в УПЛ сохранилась – донецкая команда по-прежнему является безоговорочным лидером чемпионата по владению мячом (63,1%), что было истиной и для минувшего сезона (68,7%).

В заключительном в рамках календарного года поединке против «Ворсклы» Лукас Тейлор вновь получил шанс доказать свою состоятельность, но опять не впечатлил. Бразилец словно растворился на правой «бровке», выполнив за 97 минут игрового времени лишь 15 передач (для сравнения у Богдана Михайличенко, игравшего за «Шахтер» слева в обороне, оказалось 50 пасов за те же 97 минут)... При этом, не смог Тейлор похвастаться и качеством ведения единоборств – только 3 выигранных из 14… А еще он привычно провалился в верховых дуэлях – 0 выигранных из 2.

В поединке против Ворсклы Богдан Михайличенко за одинаковое количество игрового времени отдал в 3,3 раза больше передач, чем Лукас Тейлор, который буквально растворился на поле

Неудивительно, что в таких реалиях руководство «Шахтера» еще до завершения осенней части сезона приступило к поиску усиления на правый фланг обороны команды, особенно учитывая проблемы со здоровьем у Ефима Конопли. Интенсивные скаутские поиски привели «горняков» к кандидатуре 21-летнего фулбека «Сабуртало» Георгия Гочолейшвили, который и был подписан на ближайшие пять лет.

За Гочолейшвили, по неофициальной информации, «Шахтеру» пришлось заплатить 1 миллион евро. Скорее всего, это означает отказ от возможности выкупа Лукаса Тейлора у ПАОКа. Когда бразильца оформили на условиях аренды, в греческих СМИ писали, что у «горняков» будет опция на полноценный трансфер легионера за 350 тысяч евро. Если за полгода до истечения арендного договора по Тейлору «Шахтер» пошел на покупку еще одного правого фулбека, то это говорит либо о готовящейся продаже Конопли, что крайне маловероятно, либо об отсутствии перспектив у Лукаса в оранжево-черной футболке.

Примечательно, что футболисты, как и многие спортсмены, в своей лексике стараются не использовать слово «последний», заменяя его куда более оптимистичным – «крайний». Если предположение об отсутствии перспектив у Лукаса Тейлора в стане «Шахтера» окажется истинным, то этот бразилец действительно станет крайним с точки зрения представителей этой страны в стане дончан. Будет ли он и последним (хотя бы на какой-то существенный отрезок времени), и сменят ли в стане «горняков» отношение к бразильским легионерам кардинально, наконец-то обратив взор на другие рынки – поймем, возможно, уже в ближайшие пару месяцев…