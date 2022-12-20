ФОТО. Исполкома не было. УАФ показала, что происходило в Доме футбола
Офис Украинской ассоциации футбола стал местом праздника для детей
Сегодня, 20 декабря, должен был пройти виртуальный Исполком, на котором ожидалось отстранение Президента УАФ Андрея Павелко и назначение на его место Андрея Шевченко.
В свою очередь, по словам журналиста Константина Андриюка, Павелко готовил провокацию, чтобы подставить Шевченко и Зеленского: президент УАФ хотел имитировать «силовой захват» организации с помощью «титушек».
Однако ничего этого не произошло. Сегодня Дом футбола стал праздничной резиденцией для детей в честь дня Святого Николая.
В мероприятии принимали участие руководители УАФ: президент Андрей Павелко, а также вице-президенты Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Олег Протасов и Вадим Костюченко.
Для детей, которые занимаются футболом, была проведена экскурсия. Также им вручили памятные подарки от руководства УАФ.
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