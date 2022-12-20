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20 декабря 2022, 18:10 | Обновлено 20 декабря 2022, 19:34
1860
5

ФОТО. Исполкома не было. УАФ показала, что происходило в Доме футбола

Офис Украинской ассоциации футбола стал местом праздника для детей

20 декабря 2022, 18:10 | Обновлено 20 декабря 2022, 19:34
1860
5
ФОТО. Исполкома не было. УАФ показала, что происходило в Доме футбола
УАФ

Сегодня, 20 декабря, должен был пройти виртуальный Исполком, на котором ожидалось отстранение Президента УАФ Андрея Павелко и назначение на его место Андрея Шевченко.

В свою очередь, по словам журналиста Константина Андриюка, Павелко готовил провокацию, чтобы подставить Шевченко и Зеленского: президент УАФ хотел имитировать «силовой захват» организации с помощью «титушек».

Однако ничего этого не произошло. Сегодня Дом футбола стал праздничной резиденцией для детей в честь дня Святого Николая.

В мероприятии принимали участие руководители УАФ: президент Андрей Павелко, а также вице-президенты Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Олег Протасов и Вадим Костюченко.

Для детей, которые занимаются футболом, была проведена экскурсия. Также им вручили памятные подарки от руководства УАФ.

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выборы президента УАФ фото Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко Андрей Шевченко Анатолий Демьяненко Алексей Михайличенко Олег Протасов Вадим Костюченко
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Михаил Шкуренков
Клоуны. А были футболистами
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+3
Remark
А представьте: собрали детей, дали им подарки, и тут врываются титушки... Вот это цирк бы был. Шоу!!! Потом трубили бы везде, что бороться не с коррупционером Павелко, а с детьми. 
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+1
VLAD
як агенти сурікатів вздрочились, все слюною забризкали
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0
DK1961
Кстати, не исключаю, что и детишки - дети чьих то "нужных" павелкам родителей (из власти или бизнеса).
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0
DK1961
Банда ОПГ УАФ прогнила насквозь. И ее ничто не спасет. И никто - ни титушки, ни бурбасята ахметовские, ни продавшиеся "легенды" украинского футбола. ставшие содержанками того же ахметова
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0
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