ФОТО. Исполкома не было. УАФ показала, что происходило в Доме футбола

Сегодня, 20 декабря, должен был пройти виртуальный Исполком, на котором ожидалось отстранение Президента УАФ Андрея Павелко и назначение на его место Андрея Шевченко.

В свою очередь, по словам журналиста Константина Андриюка, Павелко готовил провокацию, чтобы подставить Шевченко и Зеленского: президент УАФ хотел имитировать «силовой захват» организации с помощью «титушек».

Однако ничего этого не произошло. Сегодня Дом футбола стал праздничной резиденцией для детей в честь дня Святого Николая.

В мероприятии принимали участие руководители УАФ: президент Андрей Павелко, а также вице-президенты Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Олег Протасов и Вадим Костюченко.

Для детей, которые занимаются футболом, была проведена экскурсия. Также им вручили памятные подарки от руководства УАФ.