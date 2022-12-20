Гонка Месси и Мбаппе. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023

Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг претендентов на Золотой мяч 2023 года.

Лидер аргентинской сборной Лионель Месси после победы на ЧМ-2022 по футболу в Катаре укрепил первую позицию. На втором месте, естественно, расположился француз Килиан Мбаппе. В первую десятку также вошел аргентинский форвард Хулиан Альварес, а голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес (20-е место) и хавбек «Бенфики» Энцо Фернандес (14-е место) впервые попали попали в топ-20 рейтинга претендентов на Золотой мяч.

ТОП-10 претендентов на Золотой мяч-2023 по версии Goal:

Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина) Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия) Неймар («ПСЖ», Бразилия) Роберт Левандовски («Барселона», Польша) Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия) Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия) Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Аргентина) Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) Хвича Кварацхелия («Наполи», Грузия)

Добавим, что обладатель Золотого мяча-2022 – форвард мадридского «Реала» Карим Бензема не попал в топ-20 рейтинга.