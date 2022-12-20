Гонка Месси и Мбаппе. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Карим Бензема не попал в топ-20 рейтинга
Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг претендентов на Золотой мяч 2023 года.
Лидер аргентинской сборной Лионель Месси после победы на ЧМ-2022 по футболу в Катаре укрепил первую позицию. На втором месте, естественно, расположился француз Килиан Мбаппе. В первую десятку также вошел аргентинский форвард Хулиан Альварес, а голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес (20-е место) и хавбек «Бенфики» Энцо Фернандес (14-е место) впервые попали попали в топ-20 рейтинга претендентов на Золотой мяч.
ТОП-10 претендентов на Золотой мяч-2023 по версии Goal:
- Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия)
- Неймар («ПСЖ», Бразилия)
- Роберт Левандовски («Барселона», Польша)
- Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Аргентина)
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
- Хвича Кварацхелия («Наполи», Грузия)
Добавим, что обладатель Золотого мяча-2022 – форвард мадридского «Реала» Карим Бензема не попал в топ-20 рейтинга.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Список худших на чемпионате мира
Еще одно достижение в карьере звездного аргентинца