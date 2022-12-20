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  4. ФОТО. Друг и прогнозист. Агуэро заработал круглую сумму благодаря Месси
Чемпионат мира
20 декабря 2022, 19:09 |
1157
0

ФОТО. Друг и прогнозист. Агуэро заработал круглую сумму благодаря Месси

Серхио поставил на то, что Лионель станет лучшим игроком ЧМ-2022 по футболу

20 декабря 2022, 19:09 |
1157
0
ФОТО. Друг и прогнозист. Агуэро заработал круглую сумму благодаря Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Серхио Агуэро

Экс-игрок сборной Аргентины и друг Лионеля Месси Серхио Агуэро поставил 1001 долларов на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ-2022 по футболу.

Агуэро выложил в своем Instagram скриншот, на котором зафиксирована ставка, сделанная им 17 ноября 2022 года. Аргентинец поставил 1001 доллар на то, что Месси станет лучшим игроком турнира в Катаре. В итоге Месси стал чемпионом мира вместе с национальной командой Аргентины и был признан лучшим футболистом ЧМ-2022. Это событие принесло Агуэро 8264 долларов.

Отметим, что в воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

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Источник Sport.ua
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