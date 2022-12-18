Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022

По итогам чемпионата мира в Катаре лучшим игроком признан форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

Игрок в семи встречах забил семь голов, в том числе оформил дубль в финале, а также забил гол в решающей серии пенальти.

При этом Месси не стал лучшим бомбардиром турнира (Килиан Мбаппе с 8 голами), однако помог Аргентине выиграть третий Кубок мира и прервать 36-летнее ожидание трофея.

Всего на чемпионатах мира у Лионеля 13 голов и 8 результативных передач, что является рекордом по системе гол + пас.