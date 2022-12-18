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  4. Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 20:30 | Обновлено 18 декабря 2022, 20:43
11090
8

Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022

Конечно, лучшим футболистом чемпионата мира признан Лионель Месси

18 декабря 2022, 20:30 | Обновлено 18 декабря 2022, 20:43
11090
8
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам чемпионата мира в Катаре лучшим игроком признан форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

Игрок в семи встречах забил семь голов, в том числе оформил дубль в финале, а также забил гол в решающей серии пенальти.

При этом Месси не стал лучшим бомбардиром турнира (Килиан Мбаппе с 8 голами), однако помог Аргентине выиграть третий Кубок мира и прервать 36-летнее ожидание трофея.

Всего на чемпионатах мира у Лионеля 13 голов и 8 результативных передач, что является рекордом по системе гол + пас.

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Аргентина - Франция сборная Аргентины по футболу Лионель Месси
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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Октавий Фландрийский
Вот и закончился праздник футбола, который еще раз доказал всем, кто является лучшим футболистом за последние 20 лет, окончательно и бесповоротно, чтобы там не тявкали из-под подворотни разные "спецы" футбола. Пусть будет стыдно тем, кто не включил Месси в число 50(!!!!!!) претендентов на Золотой мяч этого года.... Вчера я писал на этом сайте, что у Инфантино и Макрона будет плохое настроение после игры, и не ошибся. Как не старалась эта коррумпированная ФИФА, но Аргентина стала ЧЕМПИОНОМ! И это высшая справедливость!
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+2
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introvert
Особисто мені цей ЧС запам`ятається трьома речами: дивом імені Марокко, неоднозначним суддівством і чарівною грою Мессі.
Лео - бог футболу. На усі часи.
Фани Кріштіану, плачте)
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+1
Євгеній Українець
Радий за Леонеля Мессі! Це сталося! Він заслуговує на таке звершення! Самий феноменальний гравець в історії! З перемогою Аргентину!
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0
14sergey1953
Месси!!! Лучший футболист за всю историю футбола!!!
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-4
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