Не только лишь Месси и Мбаппе: символическая сборная ЧМ-2022

Чемпионат мира 2022 года уже стал историей, явившей на ближайшие четыре года нового футбольного гегемона. Однако не только фантастическим финалом и победой Аргентины во главе с ее неповторимым Месси запомнится всем нам катарский Мундиаль. Этот чемпионат мира открыл много новых имен, а некоторых – «приоткрыл» в новом свете.

Sport.ua собрал воедино всех лучших из лучших – в символическую сборную. На наш взгляд, получилось убедительно.

Голкипер

Эмилиано МАРТИНЕС (Аргентина)



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Надежные голкиперы, с отменной реакцией и нервами в полном порядке – для латиноамериканских сборных – большая редкость. В частности, для национальной сборной Аргентины. Собственно, «альбиселесте» долго страдали из-за того, что на последнем рубеже у них не было «скалы».

Но на чемпионате мира в Катаре такая «скала» наконец-то нашлась. Эмилиано Мартинес – тот необходимый элемент аргентинской сборной, без которого выиграть Мундиаль команде Скалони было бы невозможно. Он блестяще проявил себя в четвертьфинале и в финале. Прежде всего, в послематчевых сериях пенальти. Кроме того, в главном матче турнира, в основное время, Мартинес вытащил несколько «мертвых» мячей.

Правый защитник

Ашраф ХАКИМИ (Марокко)



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То, как защитник «ПСЖ» пожертвовал собственным эго ради национальной сборной – дорогого стоит. Все как-то привыкли за последнее время, что главная добродетель Хакими – не столько игра в защите, сколько игра на атаку. Во всяком случае, во всех своих европейских клубах Ашраф действовал именно так.

Но в сборной Марокко он перевоплотился, и отменно отыграл на правом фланге защиты. В атаку он тоже подключался, но главная его задача – нейтрализовать оппонентов по флангу. И с ней Хакими полностью справился. Ашраф – лучший на Мундиале по числу отборов.

Центральный защитник

Йошко ГВАРДИОЛ (Хорватия)



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От нынешней сборной Хорватии, не такой яркой, как та, четыре года назад ставшая вице-чемпионом мира, в этот раз феерии и не ожидали. Тем не менее, команда Далича снова сумела пробиться в полуфинал, а по итогам турнира заняла третье место. Одним из тех, кто в этот раз «тащил» команду к наградам, был центрбек Гвардиол.

Йошко очень ровно и уверенно провел практически весь турнир, и привлек к себе внимание многих топ-клубов. Единственный его прокол – полуфинал против Аргентины. Но в матче за третье место он исправился.

Центральный защитник

Кристиан РОМЕРО (Аргентина)



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Один из не самых узнаваемых и распиаренных, но очень эффективных футболистов нынешней сборной Аргентины, задача которых – обеспечивать надежность тыла. Кристиан уже пять лет защищает цвета «альбиселесте», но лишь последний год-полтора является железобетонным игроком основы.

На ЧМ-2022 связка центральных защитников сборной Аргентины Ромеро – Отаменди была одной из лучших. Кристиан выделялся на фоне своего партнера умением блестяще читать игру и действовать один в один с соперником.

Левый защитник

Тео ЭРНАНДЕС (Франция)



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Защитником в полном понимании сего понятия Тео назвать довольно сложно, ибо этот фланговый игрок всегда тяготел к атаке. И в сборной Франции он бы наверняка остался за спиной своего брата Лукаса, но тот уже в первом поединке на Мундиале получил тяжелую травму. Тео Эрнандес метеором ворвался и в состав «трехцветных», да и вообще в историю катарского чемпионата мира, став одним из самых ярких и эффективных футболистов.

На его счету – голевые передачи в матчах против Австралии и Дании, гол в ворота Марокко в полуфинале. А по числу передач под удары Тео вошел в тройку лучших ЧМ-2022.

Полузащита

Энцо ФЕРНАНДЕС (Аргентина)



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Изначально Энцо если и мог рассчитывать на игру в основе сборной Аргентины, то лишь в случае, если с более опытными и маститыми коллегами по амплуа – Паредесем и Де Паулем – что-то случится.

С теми ничего не случилось, но свой шанс 21-летний аргентинский «волнорез» все равно получил. И блестяще им распорядился. Он забил крутой гол в ворота сборной Мексики, став вторым самым молодым футболистом-автором забитого мяча в истории «альбиселесте».

После матча с мексиканцами Скалони стал регулярно привлекать Фернандеса в основу. И не пожалел: Энцо не только подчищал партнеров в середине поля, но и участвовал в организации атак. По числу отборов на ЧМ-2022 Фернандес вошел в тройку лучших, а по числу длинных передач он стал лучшим в своей команде.

Лука МОДРИЧ (Хорватия)



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Время не властно над истинными ценностями. Капитану и лидеру сборной Хорватии Модричу – уже 37 лет, и, казалось, лучшие годы Луки давно позади. Он собирался «завязать» со сборной еще после ЧМ-2018, на волне второго места Хорватии. Но решил остаться. И сыграть на еще одном Мундиале. Можно не сомневаться, что Модрич ни на секунду не пожалел о своем решении.

Капитан хорватской сборной был настоящим «мозговым центром» своей команды, «перекусывая» чужие атаки в центре поля и начиная свои. Благодаря умению Луки держать и контролировать мяч Хорватия не проиграла Бразилии, добыв победу над «кудесниками мяча» в серии пенальти. Ветеран Модрич выдержал все 120 минут матча. Отлично он сыграл и в поединке за третье место.

Софьян АМРАБАТ (Марокко)



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Главная метаморфоза ЧМ-2022, причем со знаком плюс. Амрабата сложно назвать основным игроком не хватающей сейчас звезд с небес «Фиорентины»: там Софьян не отличался ни надежностью, ни эффективностью. Но на катарском Мундиале именно Амрабат внес главную лепту в ренессанс сборной Марокко.

Именно Амрабат «выжигал» центр поля, благодаря чему до полуфинала его национальная сборная почти не проигрывала середину поля и мало пропускала. Софьян отыграл больше всех своих партнеров на ЧМ-2022, совершил больше всего перехватов, передач. И фолов тоже.

А еще отличился универсализмом: когда потребовалось стать в защиту в матче за третье место, именно Амрабат переквалифицировался в оборонцы.

Антуан ГРИЗМАНН (Франция)



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«Маленького принца» очень часто называют любимцем Дешама. Неудивительно: он принимал участие в каждом из 75 последних матчей своей национальной команды. Но еще чаще – самым незаметным героем сборной Франции. Гризманн внес очень серьезный вклад в победу «трехцветных» на минувшем Мундиале. А на нынешнем его КПД куда больше.

Антуан играл и «свободного художника», типа Месси, и центрального полузащитника, типа Модрича. Он связывал воедино среднюю линию и нападение команды Дешама.

В этот раз Антуан не забивал, но своими действиями и передачами помогал это делать партнерам. На его счету – три ассиста. А по числу передач под удар Гризманн стал лучшим на турнире.

Нападение

Лионель МЕССИ (Аргентина)



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Тут все просто. Предельно просто. Нынешний чемпионат мира должен был стать чемпионатом мира Месси, ибо футбольному гению для настоящего величия не хватало единственного штриха – золотой медали Мундиаля. И вот последний штрих внесен, пазл сложился полностью. Месси, как 36 лет назад еще один великий аргентинец Марадона, вел свою команду вперед в каждом матче турнира – от группового этапа до финала. Партнеры убивались за Месси, но и Месси убивался за партнеров. Семь забитых мячей, три голевые передачи – это, как говорится, «сухой остаток», математические выжимки достижений Месси в Катаре.

Но окромя них, он, конечно же, войдет в историю Мундиалей и просто как форвард от Бога, воплотивший свою главную мечту в жизнь на закате карьеры.

Килиан МБАППЕ (Франция)



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Криштиану уходит с великой футбольной сцены под улюлюканье, Месси уходит хоть и под фанфары, но ключевое слово – уходит. Но свято место точно не будет пустовать: его займет все еще молодой форвард сборной Франции Мбаппе.

Когда четыре года назад 19-летний Килиан выиграл чемпионат мира, легендарный Пеле заявил, что, дескать, мне нужно возвращаться в футбол, потому что этот вундеркинд побьет все мои рекорды.

«Король футбола» был прав. И на ЧМ-2022 Мбаппе сыграл выше всяких похвал. Килиан – лучший бомбардир турнира, забивший сразу три мяча в финале. Он лучший с точки зрения дриблинга, не говоря уже о его скоростных качествах.

Мбаппе – это, безусловно, будущее и сборной Франции, и чемпионатов мира. И свой «Золотой мяч» он еще наверняка получит.