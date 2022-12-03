У россии не осталось друзей на ЧМ, борьба за Роналду, бред Инфантино
Главные новости за 2 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 2 ноября.
1А. Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
Сон Хын Мин и Ко вышли в плей-офф чемпионата мира 2022
1Б. Победа без последствий. Уругвай обыграл Гану, однако остался без плей-офф
Первой победы на турнире оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд
1В. Недостаточно. Камерун обыграл резервистов Бразилии, но вылетел с Мундиаля
«Пентакампеоны» потерпели первое поражение, но вышли в 1/8 финала Мундиаля-2022 с первого места
1Г. Друзья россии наказаны. Швейцария оставила Сербию за бортом ЧМ-2022
Швейцарцы обыграли сербов со счетом 3:2 и вышли в 1/8 финала Мундиаля в Катаре
2. Еще один саудовский клуб готов сделать сумасшедшее предложение Роналду
Однако «Аль-Хиляль», видимо, не сможет подписать Криштиану этой зимой
3. Кандидатуру Шевченко официально выдвинули на пост президента УАФ
20 декабря все же собираются провести выборы
4. Победный стандарт. Кривбасс в Одессе обыграл Черноморец
Команда Юрия Вернидуба закрыла 2022 год выигрышем на выезде
5. Шахтер предложил Палмейрасу 4 миллиона евро за Кевина
«Горняки» готовы продолжать стратегию приобретения бразильской молодежи
6А. Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Матчи стадии 1/8 финала начнутся уже в субботу, 3 декабря
6Б. Турнирные таблицы ЧМ. Итоги группового раунда: кто пробился в плей-офф
2 декабря завершился групповой этап чемпионата мира 2022 в Катаре
7. Известны составы сборных Украины на спринтерские гонки в Контиолахти
Без травмированного Дмитрия Пидручного
8. Совсем крыша поехала. Инфантино заявил, что Северная Корея может принять ЧМ
Резонансное заявление от главы ФИФА
9. Сборная Украины U-19 попала в первую корзину жеребьевки элит-раунда ЧЕ-2023
Команда Сергея Нагорняка узнает соперников 8 декабря
10. Лукас Тейлор: крайний или последний бразилец Шахтера
Южноамериканский легионер не оправдал надежд, возлагавшихся на него при трансфере
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