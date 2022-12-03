У россии не осталось друзей на ЧМ, борьба за Роналду, бред Инфантино

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 2 ноября.

1А. Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи

Сон Хын Мин и Ко вышли в плей-офф чемпионата мира 2022

1Б. Победа без последствий. Уругвай обыграл Гану, однако остался без плей-офф

Первой победы на турнире оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд

1В. Недостаточно. Камерун обыграл резервистов Бразилии, но вылетел с Мундиаля

«Пентакампеоны» потерпели первое поражение, но вышли в 1/8 финала Мундиаля-2022 с первого места

1Г. Друзья россии наказаны. Швейцария оставила Сербию за бортом ЧМ-2022

Швейцарцы обыграли сербов со счетом 3:2 и вышли в 1/8 финала Мундиаля в Катаре

2. Еще один саудовский клуб готов сделать сумасшедшее предложение Роналду

Однако «Аль-Хиляль», видимо, не сможет подписать Криштиану этой зимой

3. Кандидатуру Шевченко официально выдвинули на пост президента УАФ

20 декабря все же собираются провести выборы

4. Победный стандарт. Кривбасс в Одессе обыграл Черноморец

Команда Юрия Вернидуба закрыла 2022 год выигрышем на выезде

5. Шахтер предложил Палмейрасу 4 миллиона евро за Кевина

«Горняки» готовы продолжать стратегию приобретения бразильской молодежи

6А. Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала

Матчи стадии 1/8 финала начнутся уже в субботу, 3 декабря

6Б. Турнирные таблицы ЧМ. Итоги группового раунда: кто пробился в плей-офф

2 декабря завершился групповой этап чемпионата мира 2022 в Катаре

7. Известны составы сборных Украины на спринтерские гонки в Контиолахти

Без травмированного Дмитрия Пидручного

8. Совсем крыша поехала. Инфантино заявил, что Северная Корея может принять ЧМ

Резонансное заявление от главы ФИФА

9. Сборная Украины U-19 попала в первую корзину жеребьевки элит-раунда ЧЕ-2023

Команда Сергея Нагорняка узнает соперников 8 декабря

10. Лукас Тейлор: крайний или последний бразилец Шахтера

Южноамериканский легионер не оправдал надежд, возлагавшихся на него при трансфере