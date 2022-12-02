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Черноморец
02.12.2022, FT 0 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
02 декабря 2022, 14:55 | Обновлено 02 декабря 2022, 14:59
273
0

Победный стандарт. Кривбасс в Одессе обыграл Черноморец

Команда Юрия Вернидуба закрыла 2022 год выигрышем на выезде

02 декабря 2022, 14:55 | Обновлено 02 декабря 2022, 14:59
273
0
Победный стандарт. Кривбасс в Одессе обыграл Черноморец
ФК Кривбасс Кривой Рог

Отчет о матче ожидайте позже…

Украинская Премьер-лига. Матч 7-го тура

«Черноморец» – «Кривбасс» – 0:1

Стецьков, 45+1

Волошин, 75

Джеймс, 83 (Черноморец)

«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Джеймс, Путря, Белый (Гладкий, 78), Петько (Бобко, 78), Политыло, Брагару, Юсов (Кузык, 67), Наумец (Бадибанга, 46), Войтиховский (Кубемба, 46).

Запасные: Варакута, Суханов, Шторгин, Плакса, Черткоев, Даскалица.

«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Стецьков, Вернидуб, Понедельник, Капич, Хомченовский, Татарков (Рябов, 77), Волошин (Устименко, 87), Микитишин (Задерака, 46), Дебелко.

Запасные: Клищук, Опанасенко, Ловрич, Семотюк, Кораблин, Хобленко.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион: «Черноморец» (Одесса)

ЧЕРНОМОРЕЦ – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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