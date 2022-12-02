Победный стандарт. Кривбасс в Одессе обыграл Черноморец
Команда Юрия Вернидуба закрыла 2022 год выигрышем на выезде
Отчет о матче ожидайте позже…
Украинская Премьер-лига. Матч 7-го тура
«Черноморец» – «Кривбасс» – 0:1
Стецьков, 45+1
Волошин, 75
Джеймс, 83 (Черноморец)
«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Джеймс, Путря, Белый (Гладкий, 78), Петько (Бобко, 78), Политыло, Брагару, Юсов (Кузык, 67), Наумец (Бадибанга, 46), Войтиховский (Кубемба, 46).
Запасные: Варакута, Суханов, Шторгин, Плакса, Черткоев, Даскалица.
«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Стецьков, Вернидуб, Понедельник, Капич, Хомченовский, Татарков (Рябов, 77), Волошин (Устименко, 87), Микитишин (Задерака, 46), Дебелко.
Запасные: Клищук, Опанасенко, Ловрич, Семотюк, Кораблин, Хобленко.
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Стадион: «Черноморец» (Одесса)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок готов к тому, что вызывать его больше не будут
Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата мира 2022