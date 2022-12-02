02.12.2022, FT 0 : 1
Украина. Премьер лига02 декабря 2022, 15:48 |
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Черноморец – Кривбасс – 0:1. Команда Вернидуба на подъеме. Обзор матча
Фрагменты матча УПЛ
02 декабря 2022, 15:48 |
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«Кривбасс» в своем последнем матче года обыграл «Черноморец» со счетом 1:0. Команда завершила первую часть чемпионата двумя кряду победами и отправилась отдыхать на 8-й позиции.
А вот одесская команда осталась 15-й.
События матча
83’
Manjrekar James (Черноморец) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Тимур Стецьков (Кривбасс).
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