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Чемпионат Украины
Черноморец
02.12.2022, FT 0 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
02 декабря 2022, 18:20 | Обновлено 02 декабря 2022, 18:34
683
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Завершили первый круг на мажорной ноте»

Главный тренер «Кривбасса» – про победу над «Черноморцем»

02 декабря 2022, 18:20 | Обновлено 02 декабря 2022, 18:34
683
1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Завершили первый круг на мажорной ноте»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал победу своих подопечных в матче перенесенного 7-го тура чемпионата Украины по футболу над одесским «Черноморцем»:

– Самое главное, что чемпионат Украины проходит, и уже завершилась первая часть сезона. В принципе Кривбасс завершил первый круг на мажорной ноте. Обыграли «Днепр-1», лидера, теперь «Черноморец», который был рядом с нами, и имел игру в запасе, так что имел шансы нас достать. Объяснял ребятам, что сегодня очень важна игра. Трудно было их настроить, потому что после Днепра-1 все были опустошены психологически.

Но они вышли и показали свой характер. Я доволен результатом, мы набрали уже 18 очков и, если не ошибаюсь, уже на восьмой строчке. Есть над чем дальше работать. Сейчас пусть команде отдохнет, переведет дух. Надеемся, за это время наши ребята, ВСУ, выгонят российских чудовищ еще дальше. А на собрании уже хорошо поработаем. Да, понимаю, что все будет зависеть от ситуации в Украине.

Что касается игры, то она была равна. «Черноморец» – неплохая боевая команда, здесь всегда всем тяжело играть. Тем более у вас очень классный тренер. Роман Григорчук вернулся, ему просто нужно время. А времени у него было мало для комплектации команды, как и у меня. Но играем, работаем, это самое главное.

– Благодаря чему сегодня удалось заработать три очка?

– Видите, забили гол перед свистком на перерыв. Хорошо разыграли угловой, забили неплохой мяч. В первом тайме были моменты, особенно у нашего правого защитника Андрея Понедельника. Три неплохих момента, но хорошо сыграл Непогодов. У «Черноморца» тоже были шансы, но не стопроцентные. То, что сейчас помню. Главное, что мы хорошо сыграли в обороне, «на ноль». А свой шанс мы реализовали и выиграли.

Отметим, что матч 7-го тура УПЛ между «Кривбассом» и «Черноморцем» завершился минимальной победой команды из Кривого Рога со счетом 1:0.

События матча

83’
Manjrekar James (Черноморец) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Тимур Стецьков (Кривбасс).
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Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Черноморец - Кривбасс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пресс-конференция Юрий Вернидуб видео
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Источник ФК Кривбасс
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Александр Чернокур
Пока перерыв есть возможность послужить Родине .хотя бы пусть игроки волонтёрами поработают .Никополь бомбят беспрерывно .подвозить теплую.одежду и еду .это же их область.А чем они лучше тех кто на фронте почти год без отпуска а другие в плену сидят в холодину .Мы же все хотим победы и мира .так помогите чтоб это быстрее наступило 
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