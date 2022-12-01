В пятницу, 2 декабря, состоится матч 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 13:00.

Игра должна была состояться еще 14 октября, но из-за массовых обстрелов россией территории Украины была перенесена на более поздний срок. Что интересно, тренеры команд – Вернидуб и Григорчук – успели по ходу одного сезона потренировать поочередно один и тот же клуб – солигорский «Шахтер» в Беларуси – и привести его к чемпионству.

«Черноморец»

Не устанем повторяться, что Роман Григорчук перед началом войны собрал себе одну команду, а затем был вынужден выступать в УПЛ совсем другой. Результат был закономерен – постоянные проигрыши и подвал турнирной таблицы. Лихорадить одесситов перестало в последних турах. Состав наигрался, появился фарт, которого так не хватало в предыдущих матчах.

Последнее поражение датировано еще 6 ноября – тогда «моряки» без шансов уступили «Динамо». А вот после этого началась беспроигрышная серия, которая продолжается до сих пор. Были преодолены «Минай» и «Львов», а с «Металлистом» в предыдущем туре поделили очки.

Сейчас одесситы находятся на предпоследнем месте турнирной таблицы, но огорчаться преждевременно. Есть команды, которые по игре выглядят гораздо хуже, поэтому несколько побед – и зона вылета будет покинута. Правда, чтобы побед было несколько, нужно будет ждать весны. Этой осенью возможна еще только одна, в матче с «Кривбассом».

Стоит отметить, что «Черноморец» имеет самую плохую атаку в чемпионате - всего восемь забитых мячей. Ветеран Гладкий не впечатляет, а заменить, по сути, не кем. Остается надежда на зимний перерыв и трансферную кампанию.

«Кривбасс»

Похожий турнирный ход, как и у «Черноморца», имел и «Кривбасс». Он тоже долго не мог не только выиграть, но и набрать очки. Юрий Вернидуб все чаще начинал вспоминать об отставке.

Но руководство команды верило в тренера и, похоже, было прав. Игра команды начинала приобретать типичные для Вернидуба боевые очертания, а затем подтянулись и победы. На данный момент в последних четырех матчах криворожцы одержали три победы, уступив лишь раз – «Металлисту 1925».

Разумеется, отдельно стоит победа прошлого тура над «Днепром-1». Предшественника «спортклубовцев» – «Днепр» – связывали с «Кривбассом» тесные отношения, команды имели интересное название «одноклассники». Однако никаких сантиментов к нынешней днеповской команде, являющейся главным претендентом на чемпионство, у «Кривбасса» не возникло – победа 2:1 и первое поражение лидера.

В этой игре получил четвертую желтую основной опорник Банада. Юрий Вернидуб будет ломать голову, кем его заменить, но, пожалуй, обратится к услугам универсала Хомченовского. Также в центре защиты будем ожидать выход сына главного тренера, который в ряде последних матчей присел на скамейку запасных, но в этом, очевидно, составит дуэт со Стецковым.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 34 матча: +14 = 9-11, разница мячей 47-35 в пользу «Черноморца».

Ориентировочные составы

«Черноморец»: Непогодов – Путря, Джеймс, Войтиховський, Ермаков – Кравченко, Плакса, Политыло – Бадибанга, Гладкий, Брагару.

«Кривбасс»: Сарнавский – Якимець, Вернидуб, Стецьков, Дибанго – Капич, Хомченовский – Волошин, Татарков, Мыкытышин – Дебелко.

Прогноз на противостояние

Будем ожидать традиционно боевую игру от команды Юрия Вернидуба и тактические нюансы от Романа Григорчука. Несмотря на то что команды могут сыграть от обороны, верим, что они не будут закрываться и подарят нам яркий матч с боевой ничьей.

2 декабря, пятница