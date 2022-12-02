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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 03 декабря 2022, 00:28
1164
0

Турнирные таблицы ЧМ. Итоги группового раунда: кто пробился в плей-офф

2 декабря завершился групповой этап чемпионата мира 2022 в Катаре

02 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 03 декабря 2022, 00:28
1164
0
Турнирные таблицы ЧМ. Итоги группового раунда: кто пробился в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря завершился групповой этап чемпионата мира 2022 в Катаре. Ниже приведены итоговые турнирные таблицы

Из группы G в плей-офф вышли: Бразилия (6 очков) и Швейцария (6), опередив Камерун (4) и Сербию (1).

В группе H цели достигли: Португалия (6 очков) и Южная Корея (4), оставив позади Уругвай (4) и Гану (3).

В 1/8 финала Бразилия сыграет против Южной Кореи (5 декабря в 21:00), а Португалия будет сражаться со Швейцарией (6 декабря в 21:00).

В плей-офф пробились 16 сборных из 5 континентальных конфедераций

  • Европа (8): Франция, Англия, Испания, Нидерланды, Португалия, Хорватия, Швейцария, Польша
  • Южная Америка (2): Бразилия, Аргентина
  • Азия (3): Австралия, Япония, Южная Корея
  • Африка (2): Сенегал, Марокко
  • Северная Америка (1): США

Чемпионат мира 2022 по футболу

3-й тур, 2 декабря

  • Группа H. 17:00. Гана – Уругвай – 0:2
  • Группа H. 17:00. Южная Корея – Португалия – 2:1
  • Группа G. 21:00. Камерун – Бразилия – 1:0
  • Группа G. 21:00. Сербия – Швейцария – 2:3

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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