Турнирные таблицы ЧМ. Итоги группового раунда: кто пробился в плей-офф
2 декабря завершился групповой этап чемпионата мира 2022 в Катаре
2 декабря завершился групповой этап чемпионата мира 2022 в Катаре. Ниже приведены итоговые турнирные таблицы
Из группы G в плей-офф вышли: Бразилия (6 очков) и Швейцария (6), опередив Камерун (4) и Сербию (1).
В группе H цели достигли: Португалия (6 очков) и Южная Корея (4), оставив позади Уругвай (4) и Гану (3).
В 1/8 финала Бразилия сыграет против Южной Кореи (5 декабря в 21:00), а Португалия будет сражаться со Швейцарией (6 декабря в 21:00).
В плей-офф пробились 16 сборных из 5 континентальных конфедераций
- Европа (8): Франция, Англия, Испания, Нидерланды, Португалия, Хорватия, Швейцария, Польша
- Южная Америка (2): Бразилия, Аргентина
- Азия (3): Австралия, Япония, Южная Корея
- Африка (2): Сенегал, Марокко
- Северная Америка (1): США
Чемпионат мира 2022 по футболу
3-й тур, 2 декабря
- Группа H. 17:00. Гана – Уругвай – 0:2
- Группа H. 17:00. Южная Корея – Португалия – 2:1
- Группа G. 21:00. Камерун – Бразилия – 1:0
- Группа G. 21:00. Сербия – Швейцария – 2:3
Турнирные таблицы
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