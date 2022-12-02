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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 23:02 | Обновлено 03 декабря 2022, 00:11
6347
5

Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала

Матчи стадии 1/8 финала начнутся уже в субботу, 3 декабря

02 декабря 2022, 23:02 | Обновлено 03 декабря 2022, 00:11
6347
5
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись последние матчи третьего тура, в нижних группах G и H. По их итогам стали известны все пары 1/8 финала.

Из группы G в плей-офф вышли: Бразилия (6 очков) и Швейцария (6), опередив Камерун (4) и Сербию (1).

В группе H цели достигли: Португалия (6 очков) и Южная Корея (4), оставив позади Уругвай (4) и Гану (3).

В 1/8 финала Бразилия сыграет против Южной Кореи (5 декабря в 21:00), а Португалия будет сражаться со Швейцарией (6 декабря в 21:00).

Чемпионат мира 2022 по футболу

3-й тур, 2 декабря

  • Группа H. 17:00. Гана – Уругвай – 0:2
  • Группа H. 17:00. Южная Корея – Португалия – 2:1
  • Группа G. 21:00. Камерун – Бразилия – 1:0
  • Группа G. 21:00. Сербия – Швейцария – 2:3

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 3 декабря. 17:00. Нидерланды – США
  • 3 декабря. 21:00. Аргентина – Австралия
  • 5 декабря. 17:00. Япония – Хорватия
  • 5 декабря. 21:00. Бразилия – Южная Корея
  • 4 декабря. 21:00. Англия – Сенегал
  • 4 декабря. 17:00. Франция – Польша
  • 6 декабря. 17:00. Марокко – Испания
  • 6 декабря. 21:00. Португалия – Швейцария

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Источник Sport.ua
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Spectra
В этот раз чемпион будет с поражением.
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+1
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Crimea
Ех, якби сирники братушкам ще один гол вкатали, попали б бразили в "сітку смерті"... відскочили
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+1
pol-55
Щось вимальовується сосідський футбол,чисто по вивісці (Іспанія-Португалія)(Франція-Англія)(Арге
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0
klim746
Половина команд в 1/16 - Европа. При этом нет достаточно сильных Германии, Бельгии, Дании... Т.е. футбол - европейский вид спорта. Хоккей - североамериканский, крикет - азиатский и т.п. Забрасывание мяса в мясорубку - российский вид соревнований со всем миром.
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0
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