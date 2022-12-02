Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Матчи стадии 1/8 финала начнутся уже в субботу, 3 декабря
2 декабря на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись последние матчи третьего тура, в нижних группах G и H. По их итогам стали известны все пары 1/8 финала.
Из группы G в плей-офф вышли: Бразилия (6 очков) и Швейцария (6), опередив Камерун (4) и Сербию (1).
В группе H цели достигли: Португалия (6 очков) и Южная Корея (4), оставив позади Уругвай (4) и Гану (3).
В 1/8 финала Бразилия сыграет против Южной Кореи (5 декабря в 21:00), а Португалия будет сражаться со Швейцарией (6 декабря в 21:00).
Чемпионат мира 2022 по футболу
3-й тур, 2 декабря
- Группа H. 17:00. Гана – Уругвай – 0:2
- Группа H. 17:00. Южная Корея – Португалия – 2:1
- Группа G. 21:00. Камерун – Бразилия – 1:0
- Группа G. 21:00. Сербия – Швейцария – 2:3
Пары 1/8 финала (по сетке)
- 3 декабря. 17:00. Нидерланды – США
- 3 декабря. 21:00. Аргентина – Австралия
- 5 декабря. 17:00. Япония – Хорватия
- 5 декабря. 21:00. Бразилия – Южная Корея
- 4 декабря. 21:00. Англия – Сенегал
- 4 декабря. 17:00. Франция – Польша
- 6 декабря. 17:00. Марокко – Испания
- 6 декабря. 21:00. Португалия – Швейцария
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