Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала

2 декабря на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись последние матчи третьего тура, в нижних группах G и H. По их итогам стали известны все пары 1/8 финала.

Из группы G в плей-офф вышли: Бразилия (6 очков) и Швейцария (6), опередив Камерун (4) и Сербию (1).

В группе H цели достигли: Португалия (6 очков) и Южная Корея (4), оставив позади Уругвай (4) и Гану (3).

В 1/8 финала Бразилия сыграет против Южной Кореи (5 декабря в 21:00), а Португалия будет сражаться со Швейцарией (6 декабря в 21:00).

Чемпионат мира 2022 по футболу

3-й тур, 2 декабря

Группа H. 17:00. Гана – Уругвай – 0:2

Группа H. 17:00. Южная Корея – Португалия – 2:1

Группа G. 21:00. Камерун – Бразилия – 1:0

Группа G. 21:00. Сербия – Швейцария – 2:3

Пары 1/8 финала (по сетке)

3 декабря. 17:00. Нидерланды – США

3 декабря. 21:00. Аргентина – Австралия

5 декабря. 17:00. Япония – Хорватия

5 декабря. 21:00. Бразилия – Южная Корея

4 декабря. 21:00. Англия – Сенегал

4 декабря. 17:00. Франция – Польша

6 декабря. 17:00. Марокко – Испания

6 декабря. 21:00. Португалия – Швейцария

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