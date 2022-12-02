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Молодежные турниры
02 декабря 2022, 15:42 |
608
0

Сборная Украины U-19 попала в первую корзину жеребьевки элит-раунда ЧЕ-2023

Команда Сергея Нагорняка узнает соперников 8 декабря

02 декабря 2022, 15:42 |
608
0
Сборная Украины U-19 попала в первую корзину жеребьевки элит-раунда ЧЕ-2023
УЕФА

8 декабря состоится жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2023 среди юношей до 19 лет, в которой примет участие и сборная Украины (футболисты не старше 2004 года рождения). Начало церемонии – в 12:00 по киевскому времени.

Напомним, после побед над Косово (1:0), Кипром (4:1) и Швецией (2:0) подопечные Сергея Нагорняка завершили выступление в квалификационном раунде с максимальным результатом на первом месте в группе. Благодаря этому перед жеребьевкой элит-раунда отбора сине-желтые попали в первую корзину.

В элит-раунде 28 участников в семи группах поведут борьбу за путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 3 по 16 июля 2023 года на Мальте.

На этой стадии отбора сыграют 27 команд, прошедших первый этап, и португальцы, получившие прямой пропуск в элит-раунд как лидеры рейтинга соответствующего возраста.

Процедура жеребьевки элит-раунда Евро-2023 (U-19)

Перед жеребьевкой было образовано четыре корзины посева в соответствии с позициями и статистикой в первой квалификации.

Победители групп квалификационного раунда не могут встретиться с командами, занявшими в тех же группах второе место.

Другие ограничения и особые процедуры будут объявлены ближе к жеребьевке.

В каждой группе будет по одной команде из каждой корзины посева. Отдельно будут определены хозяева мини-турниров, которые пройдут весной.

Победители семи групп выйдут в финальную стадию, где их будут ждать хозяева турнира, мальтийцы.

Корзины посева

Корзина A: Португалия, Германия, Украина, Англия (действующий чемпион), Франция, Сербия, Ирландия.
Корзина B: Испания, Греция, Румыния, Хорватия, Польша, Турция, Словения.
Корзина C: Бельгия, Чехия, Дания, Норвегия, Израиль, Эстония, Исландия.
Корзина D: Люксембург, Северная Ирландия, Латвия, Словакия, Венгрия, Швеция, Италия.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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