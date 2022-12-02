Еще один саудовский клуб готов сделать сумасшедшее предложение Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Аль-Хиляь» готов сделать 37-летнему португальцу сумасшедшее предложение.

«С Криштиану Роналду связывались люди, близкие к «Аль-Хилялю». Клуб готов сделать сумасшедшее предложение.

Однако есть один интересный момент. Мне сказали, что Аль-Хилаль не сможет подписывать игроков в январе. Они смогут делать это только летом. Поэтому на данный момент это сложно», - написал Романо.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду достиг договоренности с саудовским клубом «Аль-Наср».