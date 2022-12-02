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02 декабря 2022, 11:42 | Обновлено 02 декабря 2022, 12:04
417
0

Еще один саудовский клуб готов сделать сумасшедшее предложение Роналду

Однако «Аль-Хилаль», видимо, не сможет подписать Криштиану этой зимой

02 декабря 2022, 11:42 | Обновлено 02 декабря 2022, 12:04
417
0
Еще один саудовский клуб готов сделать сумасшедшее предложение Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Аль-Хиляь» готов сделать 37-летнему португальцу сумасшедшее предложение.

«С Криштиану Роналду связывались люди, близкие к «Аль-Хилялю». Клуб готов сделать сумасшедшее предложение.

Однако есть один интересный момент. Мне сказали, что Аль-Хилаль не сможет подписывать игроков в январе. Они смогут делать это только летом. Поэтому на данный момент это сложно», - написал Романо.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду достиг договоренности с саудовским клубом «Аль-Наср».

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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