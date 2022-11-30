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30 ноября 2022, 10:55 | Обновлено 30 ноября 2022, 12:25
2290
8

Зовет сердце? Роналду достиг договоренности с саудовским клубом

Криштиану предварительно согласился на космическое предложение «Аль-Насра»

30 ноября 2022, 10:55 | Обновлено 30 ноября 2022, 12:25
2290
8
Зовет сердце? Роналду достиг договоренности с саудовским клубом
Instagram. Криштиану Роналду

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду достиг договоренности с саудовским клубом «Аль-Наср».

«Аль-Наср» сделал невероятное предложение португальцу в размере 225 миллионов долларов за 3 года сотрудничества.

Отметим, что зимнее трансферное окно 37-летняя звезда мирового футбола начнет в качестве свободного агента, поэтому у клубов будет возможность проводить с ним переговоры по подписанию контракта. Это случилось после того, как Роналду расторг контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед».

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Источник Marca
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Комментарии 8
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Фанькин кот
Зов большущего бабла! Огромной кучи бабла! Чумаданов зелени! 
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+2
Александр Чернов
Странно что сегодня никто за Мудрика не вспоминает как его разрывают лучшие топ клубы .Зима предстоит нескучная 
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+2
Gargantua
новый амбициозный проект
чертовски хочется поработать
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+1
Kain_X_Rain
Новость из серии - Про,Мудрика сегодня писать не буду,придумаю что небудь про Роналдо.С ссылкой на какой источник информация ? Наверное от Переса который Мудрика в Реал за 80 млн купил на прошлой недели
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+1
arrow1418
Фейк , він ніколи не піде так низько заради грошей ( можливо в 60 років ) людина перед собою завжди ставила найвищі цілі і рекорди .а тут бас і в Саудівський клуб . Ніколи. Такі заголовки що людина без грошей , контрактів і свого бізнесу . Це не та людина яка буде бігати за грошима. Я все . 
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0
roman75zpr
Конечно, сердца! А чего же ещё...
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0
Trollface
Арабы истерики не простят. Думаю он там будет не долго. 
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0
ass36
Ну этот старик со своими запросами могут потянуть только шейхи, в Европе деньги счетать умеют. 
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-1
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