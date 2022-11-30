Зовет сердце? Роналду достиг договоренности с саудовским клубом

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду достиг договоренности с саудовским клубом «Аль-Наср».

«Аль-Наср» сделал невероятное предложение португальцу в размере 225 миллионов долларов за 3 года сотрудничества.

Отметим, что зимнее трансферное окно 37-летняя звезда мирового футбола начнет в качестве свободного агента, поэтому у клубов будет возможность проводить с ним переговоры по подписанию контракта. Это случилось после того, как Роналду расторг контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед».