Совсем крыша поехала. Инфантино заявил, что Северная Корея может принять ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что Северная Корея может принять чемпионат мира по футболу.

По его словам, он несколько лет назад ездил в эту страну, чтобы узнать о возможном проведении мундиаля вместе с Южной Кореей.

«ФИФА – это глобальная футбольная организация. Мы футбольные люди, а не политики, и мы хотим объединять людей. Любая страна может провести мероприятие. Если Северная Корея хочет что-то принять у себя.

Я действительно ездил в Северную Корею несколько лет назад, чтобы спросить северокорейцев, готовы ли они провести часть чемпионата мира среди женщин с Южной Кореей. У меня не получилось, но я бы повторил еще 100 раз, если бы это помогло.

Мы должны понимать друг друга, но также понимать, что мы тоже разные, с убеждениями, разной историей, разным происхождением, но одним миром. И мы должны ладить друг с другом», – приводит слова Инфантино The Athletic.

Ранее ФИФА заявила, что ЛГБТ-символика разрешена на матчах ЧМ-2022.