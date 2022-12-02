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  4. Совсем крыша поехала. Инфантино заявил, что Северная Корея может принять ЧМ
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 16:40 |
2166
5

Совсем крыша поехала. Инфантино заявил, что Северная Корея может принять ЧМ

Резонансное заявление от главы ФИФА

02 декабря 2022, 16:40 |
2166
5
Совсем крыша поехала. Инфантино заявил, что Северная Корея может принять ЧМ
FIFA. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что Северная Корея может принять чемпионат мира по футболу.

По его словам, он несколько лет назад ездил в эту страну, чтобы узнать о возможном проведении мундиаля вместе с Южной Кореей.

«ФИФА – это глобальная футбольная организация. Мы футбольные люди, а не политики, и мы хотим объединять людей. Любая страна может провести мероприятие. Если Северная Корея хочет что-то принять у себя.

Я действительно ездил в Северную Корею несколько лет назад, чтобы спросить северокорейцев, готовы ли они провести часть чемпионата мира среди женщин с Южной Кореей. У меня не получилось, но я бы повторил еще 100 раз, если бы это помогло.

Мы должны понимать друг друга, но также понимать, что мы тоже разные, с убеждениями, разной историей, разным происхождением, но одним миром. И мы должны ладить друг с другом», – приводит слова Инфантино The Athletic.

Ранее ФИФА заявила, что ЛГБТ-символика разрешена на матчах ЧМ-2022.

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Джанни Инфантино чемпионат мира по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин ФИФА Северная Корея Южная Корея
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Источник The Athletic
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Комментарии 5
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suforza1921
Ага. І склад учасників приблизно такий - КНДР, кацапстан, бульбостан, Іран, Сирія, Еритрея, Куба і Нікарагуа. Нормальні збірні повинні бойкотувати такий "мундіаль" і самого Інфантіно.
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+4
osokor
Він і зовні на дауна похожий, а по суті і духу - просто відморожений...
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+3
Александр Чернокур
То что мы все разные вовсе не означает что можно играть на турнирах вместе с террористами .
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+2
K 12
Уберите этого pidorasa уже 
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0
babovoz
До роблять гроші з людиною...От тварюка!
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0
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