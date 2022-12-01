ФИФА заявила, что ЛГБТ-символика разрешена на матчах ЧМ-2022

ФИФА опубликовала официальное заявление по поводу использованию символики радужного цвета на стадионах ЧМ-2022 в Катаре:

«В ФИФА знают о некоторых инцидентах, когда разрешенная символика не появлялась на стадионах. ФИФА получила заверения от катарских властей, что с уполномоченными на местах проведения матчей был установлен контакт по поводу соблюдения правил и регламента ЧМ-2022 в Катаре.

ФИФА продолжает тесно сотрудничать со страной-хозяйкой чемпионата мира, чтобы полностью обеспечить выполнение всех правил и протоколов», – сообщается в официальном заявлении организации.

Отметим, что ранее посол ЧМ-2022 заявил, что «гомосексуальность – это повреждение разума».