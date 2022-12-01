Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФИФА заявила, что ЛГБТ-символика разрешена на матчах ЧМ-2022
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 06:45 |
100
0

ФИФА заявила, что ЛГБТ-символика разрешена на матчах ЧМ-2022

Использовать радужный цвет теперь официально можно на Мундиале в Катаре

01 декабря 2022, 06:45 |
100
0
ФИФА заявила, что ЛГБТ-символика разрешена на матчах ЧМ-2022
Twitter

ФИФА опубликовала официальное заявление по поводу использованию символики радужного цвета на стадионах ЧМ-2022 в Катаре:

«В ФИФА знают о некоторых инцидентах, когда разрешенная символика не появлялась на стадионах. ФИФА получила заверения от катарских властей, что с уполномоченными на местах проведения матчей был установлен контакт по поводу соблюдения правил и регламента ЧМ-2022 в Катаре.

ФИФА продолжает тесно сотрудничать со страной-хозяйкой чемпионата мира, чтобы полностью обеспечить выполнение всех правил и протоколов», – сообщается в официальном заявлении организации.

Отметим, что ранее посол ЧМ-2022 заявил, что «гомосексуальность – это повреждение разума».

По теме:
Вошел в историю. Игрок сборной Мексики установил уникальное достижение ЧМ
ФОТО. Как Мексика хлопнула дверью на Мундиале в Катаре
Наставник Мексики: «Мой контракт истек вместе с финальным свистком»
ФИФА ЧМ-2022 по футболу ЛГБТ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Повис должок. Металлист не рассчитался с Вересом за трансфер Панасенко
Футбол | 01 декабря 2022, 05:55 0
Повис должок. Металлист не рассчитался с Вересом за трансфер Панасенко
Повис должок. Металлист не рассчитался с Вересом за трансфер Панасенко

Харьковский клуб все еще не заплатил за переход полузащитника

Контиолахти-2022. Известно, почему Джима пропустила индивидуальную гонку
Биатлон | 01 декабря 2022, 04:19 0
Контиолахти-2022. Известно, почему Джима пропустила индивидуальную гонку
Контиолахти-2022. Известно, почему Джима пропустила индивидуальную гонку

Украинская биатлонистка сдала положительный тест на коронавирус

Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Футбол | 30.11.2022, 09:30
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
Футбол | 30.11.2022, 23:05
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Футбол | 30.11.2022, 22:59
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
29.11.2022, 07:55
Футбол
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
ВСУ оценили информацию о количестве погибших украинских военных
30.11.2022, 15:10 1
Война
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
29.11.2022, 20:33
Футбол
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
29.11.2022, 23:48
Теннис
Источник: Павелко арестован на два месяца
Источник: Павелко арестован на два месяца
29.11.2022, 12:40 40
Футбол
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
29.11.2022, 09:00 2
Биатлон
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
29.11.2022, 13:26 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
30.11.2022, 14:13 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности